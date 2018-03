Detingut un alt càrrec de la Generalitat per l'1-O

La Guàrdia Civil escorcolla aquest dijous al matí la seu d'Òmnium Cultural, el domicili i el despatx del secretari de comunicació de la Generalitat, Antoni Molons, té al Palau de la Generalitat, a la recerca d'informació relacionada amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La investigació gira a l'entorn del finançament dels anuncis de l'1-O.Segons fonts de la investigació, s'espera almenys una detenció i diversos mitjans apunten que podria tractar-se del mateix Molons. L'operació està dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 13, que investiga l'organització del referèndum, i es troba sota secret de sumari.Les campanyes de publicitat en mitjans de comunicació sobre el referèndum del passat 1 d’octubre van tenir un cost de 502.639 euros, segons la investigació preliminar de la Guàrdia Civil. L’Institut Armat ha analitzat factures i ha pres diverses declaracions d’alts càrrecs i empresaris per rastrejar el diner públic fet servir tant per l’anunci emès per TV3 com per a la campanya prevista sobre el registre de catalans a l’estranger.Aquesta operació és similar a la que el Suprem va dur a terme fa unes setmanes, quan van demanar els correus electrònics del president de l'entitat d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real. Aleshores, en el marc de la investigació per rebel·lió i sedició, també van intervenir els correus de Jordi Sànchez, president de l'ANC.

