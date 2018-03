Detingut un alt càrrec de la Generalitat en una nova operació de la Guàrdia Civil contra l'1-O

Un agent dels Mossos, a l'exterior d'Òmnium, on la Guàrdia Civil hi està fent un escorcoll. Foto: Joan Serra Carné

Màxima expectació mediàtica al davant del Palau de la Generalitat, on la Guàrdia Civil està portant a terme un escorcoll vinculat a l'1-O https://t.co/ypx8o9ggIM pic.twitter.com/mWXzAI6pLs — NacióDigital (@naciodigital) 15 de març de 2018

Agents policials, davant de la seu d'Òmnium aquest dijous al matí Foto: Joan serra Carné David Fernàndez, davant la seu d'Òmnium durant l'escorcoll Foto: Joan Serra Carné

Agents dels Mossos d'Esquadra, al Palau de la Generalitat Foto: Jordi Bes

El secretari de Difusió, Antoni Molons, detingut per la Guàrdia Civil, en una imatge d'arxiu Foto: Audiovisual MAC

La Guàrdia Civil ha detingut el secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons, acusat de malversació de fons públics, en una nova operació policial contra l'1-O. Els agents escorcollen des de primera hora el seu domicili i el despatx que ocupa al Palau de la Generalitat, així com també la seu d'Òmnium Cultural. La investigació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 13 que investiga els preparatius del referèndum, gira a l'entorn de la publicitat de l'1-O.A la seu d'Òmnium, els agents han retingut set treballadors en una sala, així com membres de la direcció de l’entitat. Els agents han intervingut els correus electrònics del personal i han canviant les seves contrasenyes, segons ha informat Òmnium.En declaracions a Catalunya Ràdio, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha dit que no se'ls pot acusar de malversació perquè no són una entitat pública. I ha emfatitzat que Òmnium no rep ni una euro de la Generalitat. "No sabem què s’enduran i no tenim prou informació per poder dir quin és l’abast d’aquesta operació", ha afirmat Mauri."Estan fent un registre general a tota la seu i sembla que es volen endur documentació econòmica. Busquen connexió amb els cartells de l'1 d'octubre i es volen endur informació econòmica perquè insisteixen en la idea que Òmnium rep subvencions milionàries de la Generalitat. No trobaran cap vincle de pagaments amb la Generalitat". "Que entrin a la seu d’Òmnium Cultural al segle XXI és un intent d’humiliació", ha afegit.La primera reacció del govern espanyol a l'operació policial ha arribat de la mà de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Des del Congrés dels Diputats ha assenyalat que es tracta d'una decisió judicial i ha subratllat que el seu govern hi ha col·laborat després de facilitar les factures i les dades que els ha demanat tant el Tribunal de Comptes com el jutge.Les campanyes de publicitat en mitjans de comunicació sobre el referèndum del passat 1 d’octubre van tenir un cost de 502.639 euros, segons la investigació preliminar de la Guàrdia Civil. L’Institut Armat ha analitzat factures i ha pres diverses declaracions d’alts càrrecs i empresaris per rastrejar el diner públic fet servir tant per l’anunci emès per TV3 com per a la campanya prevista sobre el registre de catalans a l’estranger.Aquesta operació és similar a la que el Suprem va dur a terme fa unes setmanes, quan van demanar els correus electrònics del president de l'entitat d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real. Aleshores, en el marc de la investigació per rebel·lió i sedició que té oberta el Suprem, també van intervenir els correus de Jordi Sànchez, president de l'ANC.

