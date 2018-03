«Joc de cartes» torna a TV3

«Joc de cartes», en una imatge de la passada temporda. Foto: CCMA

El dimecres 21 de març, a les 22.35, TV3 estrenarà la segona temporada del programa Joc de cartes , una producció de TV3 en col·laboració amb Magnolia TV, presentat per Marc Ribas.Joc de cartes és un viatge per la cuina que es fa a Catalunya en forma de concurs. A cada programa, quatre restaurants amb un mateix tipus de cuina i d’una zona determinada, s’enfrontaran entre ells per aconseguir ser els millors. El guanyador s’emportarà un premi de 5.000 euros per invertir en el seu local.Aquest dimecres, al Museu de les Aigües, es va fer un acte de presentació, amb l’assistència de representants d’Agbar, al qual hi van participar Sígfrid Gras, cap de Programes i adjunt a la Direcció de TV3; Cristian Trepat, cap d’Entreteniment i Culturals; Uri Garcia i Carla Lladó, directors del programa, i Marc Ribas, presentador de Joc de cartes.En aquesta trobada hi havia espectadors amb qui Marc Ribas va compartir algunes de les anècdotes del rodatge de la segona temporada. El presentador va explicar que es continuava amb el format amb un tema en cada programa, i va posar com exemple el dels bolets.En aquesta temporada, s'han tornat a visitar restaurants de tota la geografia catalana. Els que més han sorprès a Marc Ribas, va confessar, són els dels especials de Vic i la Boqueria de Barcelona.

