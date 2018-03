Investiguen un metge per abusos sexuals a dues pacients, una d'elles menor

Els Mossos d'Esquadra investiguen dues denúncies per abusos sexuals interposades per dues dones de 17 anys i 30 anys a un metge de medicina general que exerceix la en la sanitat pública i privada al Baix Llobregat i al Barcelonès. Segons les dones, el facultatiu, un home de 44 anys d'origen colombià, hauria forçat la revisió dels genitals al·legant raons mèdiques quan les pacients havien acudit a la consulta per altres motius. A més, hauria manipulat amb les mans altres zones del cos íntimes i que tampoc tenien res a veure amb la visita.Els Mossos d'Esquadra no descarten que hi pugui haver altres víctimes que puguin haver estat ateses des del 2012 fins a l'actualitat.La Unitat Central de Menors s’encarrega de la investigació ja que la primera denunciant és una noia de 17 anys. Els Mossos van obrir la investigació a l’entorn d’aquesta persona a principis d’aquest any quan van rebre la primera denúncia. Com a mesura cautelar, el Departament de Salut va apartar el metge de la seva activitat des del mateix dia de la denúncia a l'espera del resultat de la investigació policial.Per la seva banda, l'expedient del metge conté el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual requerit per habilitar la seva contractació. Tampoc consten queixes del metge en cap registre del Consorci Sanitari Integral (CSI).

