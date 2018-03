JxCat insisteix que la renúncia de Puigdemont a l'escó «no està sobre la taula»

En la reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) d'aquest dimecres a Brussel·les en van sorgir dues conclusions: que s'ha de descartar un escenari de noves eleccions i que cal insistir en la investidura de Jordi Sànchez . Per fer-la possible, la llista del president entén que ha de convèncer la CUP. L'altre escenari, la renúncia als escons de Carles Puigdemont i Toni Comín -necessària per assolir majoria sense comptar amb els anticapitalistes- "no està sobre la taula". Així ho ha afirmat el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio.Pujol ha subratllat que en la sessió de treball a Brussel·les es van "descriure totes les opcions, també les renúncies dels diputats Puigdemont i Comín". Tanmateix, ha apuntat que aquesta no és una solució que ara mateix estigui prevista. "Això no vol dir que no ho tinguem present", ha puntualitzat. Per encarrilar la investidura, JxCat demana fer una "reflexió conjunta amb la CUP i demanar un exercici d'empatia amb els més de 2 milions d'electors que van votar independència i República el 21-D".El grup parlamentari de Puigdemont considera que "unes noves eleccions no són bones per al país". "Treballarem per no arribar a aquest escenari", ha reblat Pujol. Malgrat que en privat ja s'estudien altres opcions si no prospera l'opció Sànchez, el portaveu adjunt de JxCat ha explicat que la seva formació "no ha parlat de candidats alternatius". "No hi ha sobre la taula cap altre nom", ha afegit. Sobre la relació entre JxCat i el PDECat, Pujol ha dit que són dos projectes que "s'estimen". "No hi ha cap risc de ruptura en el futur. Va ser una fòrmula electoral d'èxit i ho continuarà sent", ha recalcat.

