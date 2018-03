Jordi Sànchez sortirà dimarts de la presó per defensar el seu recurs al Suprem

Jordi Sànchez sortirà de la presó per defensar davant del Suprem el seu recurs contra la decisió del jutge, Pablo Llarena, d'impedir-li acudir al ple on hauria de ser investit president de la Generalitat, segons informa la Cadena Ser La vista tindrà lloc el proper dimarts, després que hagi conclòs el termini donat per la sala a les parts. La decisió coincideix amb la trobada que van mantenir ahir els diputats de Junts per Catalunya amb Carles Puigdmeont a Brussel·les , on es van descartar eleccions, mantenir Jordi Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat malgrat les traves del Tribunal Suprem i guanyar temps. Aquests són els tres missatges principals que van sortir de la reunió, en la qual hi van participar tots els diputats del grup menys aquells que tenen mesures cautelars imposades per la justícia espanyola -Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Guinó-. Eduard Pujol, portaveu adjunt de JxCat a la cambra catalana, ha comparegut a mitja reunió per "garantir" que hi hauria Govern i que la feina d'aquest executiu seria la de desplegar la República.Per què mantenir Sànchez com a candidat, malgrat que la negativa del Tribunal Suprem a deixar-lo en llibertat impacten en la viabilitat de la investidura? "Estem en temps i forma d'aconseguir-ho", ha resumit Pujol. La possibilitat d'un pla C ha sobrevolat la reunió, i alguns dels substituts independents que sonen en l'entorn nacionalista -Francesc de Dalmases, Quim Torra i Laura Borràs- hi han participat.Carles Puigdemont, cap de cartell de JxCat, ha volgut enviar un missatge nítid als diputats: cal fer el possible per evitar noves eleccions. Fa només uns dies, però, deia que no seria "cap tragèdia". Els comicis són mal vistos per a ERC i, també, al PDECat.A la direcció nacionalista indiquen que el nom de Sànchez només es manté "públicament", i que en privat ja es debat una alternativa. "Fins i tot la CUP n'està pendent", sosté una font coneixedora consultada perEl nom de Jordi Turull sempre apareix en totes les travesses, malgrat que les mateixes fonts indiquen que ha "perdut pes" en els últims dies. Sectors del PDECat assenyalen, però, que Turull suposaria una bona aposta malgrat la situació processal que arrossega: "Se'l jutjaria com a president, i això seria un missatge contundent", sostenen.

