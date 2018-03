Serrat, Bruni, Wainwright i Pérez Cruz actuaran al Festival de Peralada 2018

Carla Bruni, reclam del Festival Castell de Peralada 2018 Foto: Castell de Peralada

La directora de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué, i el director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, a la presentació de la 32ena edició del Festival Castell de Peralada Foto: ACN

Joan Manuel Serrat, Carla Bruni i Rufus Wainwright seran els grans caps de cartell de la la 32a edició del festival Castell de Peralada , on també destaca l'estrena del projecte musical de Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida al piano, juntament amb d'altres noms ja confirmats anteriorment, com els tenors Jonas Kaufmann i Plácido Domingo. La programació, que s'ha donat a conèixer aquest dimecres, tindrà lloc del 5 de juliol al 17 d'agost.El Réquiem de Verdi, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), serà l'encarregat d'obrir una nova edició del certamen el pròxim 5 de juliol des de l'auditori del parc del castell. Serà el tret de sortida a una programació que comptarà amb un total de 22 propostes de música de diferents gèneres, lírica i dansa. El fil conductor d'aquesta nova edició serà la música barroca, segons ha explicat aquest dimecres el seu director, Oriol Aguilà.En l'àmbit musical, destaquen les actuacions de Joan Manuel Serrat, el guitarrista mexicà Carlos Santana i la seva banda, la cantautora francesa Carla Bruni així com la del tenor Rufus Wainwright. També hi haurà una estrena absoluta amb el concert que Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida sota el títol Llibertat creativa de bellesa nua.Pel que fa a la lírica, fa uns mesos ja es va confirmar l'actuació de Plácido Domingo interpretant l'òpera de Thaïs de Masseneta, en el que serà una estrena a Catalunya. Ho farà acompanyat de la soprano Ermonela Jaho i el Cor i Orquestra del Teatro Real sota la batuta de Patrick Fournillier. També destaquen les actuacions de Jonas Kaufmann i Josep Bros, entre d'altres.En aquesta edició, s'estrenarà també una producció pròpia del festival, com és una versió de La Flauta Màgica de Mozart dirigida per Oriol Broggi. Serà la seva primera incursió en el món de l'ópera del director teatral i comptarà amb les veus d'Adrian Ërod, Liparit Avetisyan, Kathryn Lewek i Olga Kulchynska.Aquesta edició estarà marcada per l'homenatge a l'ànima i fundadora del festival, Carme Mateu, que va morir aquest any. La biblioteca del castell acollirà una exposició on es mostrarà un recorregut per la seva faceta de mecenes de les arts i com a promotora de la cultura. Per altra banda, també s'ha anunciat la creació del premi a la música i la dansa que durà el seu nom i que es presentarà el proper estiu en el marc del festival.Les entrades del festival ja estan a la venda amb preus que van des dels 25 euros fins als més de 300. El pressupost d'enguany és de 4,4 milions d'euros (MEUR).

