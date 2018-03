Suïssa recorda que Puigdemont té llibertat per moure's i fer discursos al país

Carles Puigdemont atén els mitjans des de Lovaina Foto: ACN

El Departament Federal d'Afers Exteriors suís ha fet públic un comunicat en què afirma que davant la visita "privada" de Carles Puigdemont al país, el govern helvètic "reitera" que la qüestió de Catalunya és "un assumpte intern" d'Espanya que "hauria de ser tractat" dins del marc de l'ordre constitucional espanyol. També afirma que les autoritats espanyoles i suïsses "estan en contacte". Puigdemont participarà en una xerrada sobre Catalunya aquest diumenge a Ginebra i dimecres en una altra sobre la independència també a la capital helvètica.Al comunicat també s'indica que l'estada de Puigdemont a Suïssa es regeix per les lleis del país i pel tractat de lliure moviment de persones. "Com a ciutadà espanyol", Puigdemont té llibertat per moure's dins l'àrea Schengen, subratlla el govern suís. També té "llibertat" per fer discursos públics dins del respecte per la legalitat suïssa. Finalment s'indica que les autoritats prendran mesures "en cas de qualsevol disrupció de l'ordre públic".

