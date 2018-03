Carles Puigdemont. Foto: ACN

Carles Puigdemont participarà en un segon debat sobre la independència a Ginebra dimecres vinent, després del que tindrà lloc diumenge a la capital suïssa. Aquesta segona xerrada l'organitza l'Institut d'Alts Estudis Internacionals i de Desenvolupament de Ginebra i porta per títol 'Té encara importància la independència al segle XXI?'. A la descripció de l'acte es diu de Puigdemont: "L'expresident de Catalunya ha viscut en un exili autoimposat a Bèlgica des de la declaració catalana d'independència de l'octubre del 2017".A banda de la xerrada de dimecres, Puigdemont assistirà aquest cap de setmana al Festival del cine i el Fòrum Internacional sobre els drets humans (FIFDH per les seves sigles en francès) que tenen lloc a la capital suïssa. El líder de JxCat participarà en el debat sobre l'autodeterminació programat per diumenge al vespre, coincidint amb la projecció del film "Catalunya: Espanya a punt d'una crisi de nervis".Segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat l'organització del Festival, Puigdemont serà un dels participants del debat, que també reunirà la política Micheline Calmy-Rey, expresidenta de la Confederació suïssa, i altres ponents encara per confirmar. A banda del debat també hi haurà una roda de premsa, segons l'organització. La xerrada està organitzada conjuntament amb la Universitat de Ginebra. Precisament és en aquesta ciutat helvètica on es troba l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel des de mitjan febrer.

