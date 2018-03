ÀUDIO La contundent reflexió de Puyal sobre el periodisme i la mort de Gabriel

En quin moment el periodisme d'investigació passa a ser "pornografia dels sentiments"? Aquesta és la reflexió que ha fet aquest dimecres el presentador i locutor de la TDP, Joaquim Maria Puyal, en la prèvia del partit que es juga al Camp Nou, entre el Barça i el Chelsei, en la tornada dels vuitens de la final de la Champions. Puyal ha comparat el debat que es va viure en el sí del programa la setmana passada, quan durant diversos minuts es va parlar del moment en què Sergio Ramos, del Madrid, va deixar el camp per anar a lavabo. En aquest cas, ha dit, si els periodistes "haguessin aconseguit les imatges de Ramos corrent cap al vàter" i s'hagués "enregistrat el color de la femta", no s'hagués fet periodisme d'investigació, sinó "periodisme de merda".Aquest exemple és el que ha aprofitat Puyal per lamentar la cobertura que han fet diversos mitjans de comunicació, sobretot televisions, del cas del nen mort a Almeria, Gabriel Cruz. "El negoci i la quantificació marquen el nord d'aquest ofici", ha lamentat, i ha assegurat que a molts periodistes els hauria de "caure la cara de vergonya" per haver "explotat la mort d'un nen com a activador d'audiències, de vendes i de clics".

