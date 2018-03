Lliures prepara el partit per si hi ha noves eleccions

Roger Montañola i Fernández Teixidó aquest dimecres. Foto: @elslliures

Antoni Fernández Teixidó. Foto: Adrià Costa

Lliures, el partit de centre liberal fundat per l'exconseller Antoni Fernández Teixidó, celebrarà aquest dijous la seva III Conferència, que és el tret de sortida per preparar la campanya de cara a es properes eleccions. En la conferència del partit, que tindrà lloc aquesta tarda sota el lema "Centrats en Catalunya", hi intervindran, a més de Fernández Teixidó, Roger Montañola i Montserrat Nebrera. La jurista i exdirigent del Partit Popular català, allunyada del primer pla des de la seva sortida del PP, es reincorpora d'aquesta manera a la política activa. També s'ha incorporat a Lliures l'advocat i exdirectiu del Barça Toni Freixa.Fernández Teixidó va abandonar Convergència Democràtica quan el partit va fer el gir cap al sobiranisme. El juny del 2017, va constituir Lliures com a nou partit amb la voluntat d'aglutinar el vot més moderat de l'antiga CiU i el catalanisme no independentista. Se li va unir l'exdirigent d'UDC Roger Montañola. Els darrers mesos, ha anat estructurant-se pel territori i creant sectorials temàtiques.L'exdirigent de CDC ha descrit com a "situació límit" el moment polític que viu Catalunya. "Ja n'hi ha prou, Puigdemont", ha afirmat Fernández Teixidó, per qui el país no es pot permetre prolongar el bloqueig. Ha demanat que es formi un govern l'abans possible, ja que serà la manera de recuperar les institucions i assolir que els dirigents polítics empresonats surtin en llibertat. Fernández Teixidó ha declarat que el catalanisme ha d'elegir entre "autonomia o revolució", i que Lliures ja ha pres la seva opció.La formació va decidir no presentar-se a les eleccions del 21-D. Ara, però, la situació és diferent. El president de Lliures ha explicat que ara tenen una estructura reforçada i estan en condicions de concórrer a les eleccions. "Quines?", s'ha preguntat retòricament, "les que siguin". Ha considerat probable la celebració de noves eleccions a Catalunya. En tot cas, ha definit com a essencials les eleccions municipals del 2019. Sobre possibles pactes amb altres organitzacions, ha respost: "Si podem, hi anirem sols. Hi anirem acompanyats si cal", ha explicat Fernández Teixidó. Sobre les municipals a Barcelona, només ha volgut concretar que triaran el seu candidat a la tardor.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)