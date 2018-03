Trànsit admet que s'ha de millorar la normativa d'avançament de ciclistes

La directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugenia Doménech, ha explicat aquest dimecres que el SCT participa en els treballs de reforma de la Llei de Seguretat Vial, engegats per la Direcció general de trànsit (DGT), amb propostes com la millora de la normativa en matèria d'avançaments de ciclistes. Aquest és un dels aspectes que es volen debatre, segons ha explicat en una atenció als mitjans després d'inaugurar les jornades "Els aspectes jurídics de la bicicleta a les ciutats" a Barcelona. Tal com ha dit, la DGT és qui té competències per impulsar noves regulacions de trànsit, circulació i seguretat vial però el SCT és qui, per la seva banda, té les competències per executar les normes.Doménech ha admès que s'ha de millorar la norma referent a l'avançament de ciclistes, la definició i el concepte de ciclista com a "usuari vulnerable", a més d'estudiar propostes sobre la circulació en rotondes i la senyalització, especialment en l'àmbit interurbà. Així mateix, ha destacat que la llei va per darrere de les necessitats de la societat, que es troba en un moment de progressió cultural on "cada vegada té més pes la mobilitat saludable, sostenible i segura" amb bicicleta.En la jornada ha participat el cap de la Unitat d'Ordenació Normativa de la DGT, Javier Villalba, que ha explicat que s'està treballant en el primer pla estratègic estatal de la bicicleta. En aquest sentit, també ha remarcat que els canvis normatius preveuen entrar en la regulació de l'avançament de bicicletes, més enllà del concepte de separació d'1,5 metres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)