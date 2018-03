​Tarragona senyalitza nous espais emblemàtics de la resistència i oposició antifranquista

La Rambla Nova i l'Antiga Audiència de Tarragona compten amb noves senyalitzacions que els identifiquen com a espais emblemàtics de la memòria d'aquesta ciutat. La iniciativa forma part del projecte "Espais de Memòria" que té com a objectiu senyalitzar i mantenir els llocs representatius de fets relacionats amb la repressió franquista i la represa que culminà amb el restabliment de la democràcia.Un dels punts senyalitzats és la Rambla Nova a la cruïlla amb el carrer Unió, que recorda els fets que van passar el 5 de març de 1976, quan els treballadors de les obres de construcció i muntatge d'instal·lacions dels equips de la refineria de petroli a La Pobla de Mafumet (el Tarragonès) es van declarar en vaga en protesta per les morts, dies abans, de cinc obrers a Vitòria, abatuts per trets de la policia. Van fer una marxa a peu fins a Tarragona, però a l'entrada a la zona urbana els esperava la policia i la ciutat va ser escenari d'enfrontaments d'una extraordinària violència contra els manifestants.Els xocs van tenir lloc principalment a la Rambla Nova i carrers adjacents. En aquest punt es va produir una càrrega policial que es va estendre al carrer de la Unió, lloc on, un dels manifestants, el jove Juan Gabriel Rodrigo Knafo; va caure al paviment, des del terrat de l'edifici número 7, resultant mort sense que se n'hagin aclarit les causes.Per altra banda, la façana de l'Antiga Audiència també compta amb una nova senyalització per recordar que les audiències públiques dels consells de guerra es van fer en aquest edifici, aleshores seu de l'Audiència Provincial de Tarragona. La ciutat fou ocupada per les tropes franquistes el 15 de gener de 1939. Un decret d'1 de novembre de 1936 va ordenar la creació de consells de guerra permanents a les ciutats ocupades, que jutjaven per un procediment anomenat sumaríssim d'urgència. Acabada la guerra, el 1941, es va crear una auditoria de Guerra a Tarragona, depenent de l'Auditoria de Guerra de la IV Regió Militar, amb seu a Barcelona. L'estat de guerra no s'aixecà fins a l'any 1948.Més endavant se senyalitzarà la façana del convent de Carmelites Descalços de Tarragona, conegut com "La Punxa". La Generalitat de Catalunya, l'any 1938, va decidir convertir-lo en Preventori Judicial. La guerra va endarrerir considerablement les obres d'adaptació i no va servir de presó preventiva fins a l'ocupació per les tropes franquistes.Des de l'any 1939 fins a 1943 era el lloc de classificació dels presoners i detinguts republicans. Alguns eren posats en llibertat, altres eren portats a la presó de Pilats i d'altres enviats a camps de treball d'arreu de l'Estat. La tardor de l'any 1943 fou retornat a Carmelites Descalços.També s'han senyalitzat com a Espais de la Memòria la torre romana del Pretori que va ser l'anomenada presó de Pilats, un espai destinat a presó provincial fins a l'any 1953 i el grafit a l'interior de l'Antiga Audiència és l'única resta material que testimonia l'inici de la Guerra Civil a Tarragona.Per l'elaboració dels espais a senyalitzar se segueix el criteri de retre homenatge a les accions que afecten, o les protagonitzen, col·lectius plurals, a fi de destacar el caràcter general de la repressió sobre totes les persones antifranquistes, i posar de manifest el component plural de la resistència i l'oposició antifranquista.Les properes senyalitzacions previstes són la Muntanya de l'Oliva (lloc dels afusellaments), cementiri de Tarragona, Llibreria de la Rambla (centre de resistència cultural), Auditori Camp de Mart (primers mítings organitzacions diverses), antiga comissaria de policia (Pau Casals. 17), presó provincial (actual Centre de Dia), Casa parroquial de Sant Josep Obrer (Torreforta), Edifici CNS (Ixart, 11), local parroquial de Sant Salvador (reunions plenari Assemblea de Catalunya de Tarragona).

