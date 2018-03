Continua la pròrroga... i el 155

Junts per Catalunya guanya temps i intenta temperar el debat. Ahir, a la reunió de Brussel·les, va abordar el context polític, i també del pla C davant les dificultats per investir Puigdemont primer i Sànchez ara. Però, formalment, la llista de Puigdemont no es mou d'on era i segueix apostant per l'expresident de l'ANC tot i que és una incògnita saber quan el Suprem resoldrà el recurs per rectificar i deixar-lo assistir al ple. Junts per Catalunya sí que va voler enviar un missatge de tranquil·litat a un món sobiranista cada cop més fatigat afirmant que no hi haurà unes noves eleccions que posarien en risc la majoria absoluta del 21-D i que es formarà govern encara que hagin de passar més setmanes. Fa uns dies Puigdemont deia que no seria cap tragèdia que passés , però fora de micròfon totes les famílies de JxCat admeten que ho és: les tensions internes amb el PDECat anirien a més i caldria buscar un reclam diferent al de la restitució.Per no repetir eleccions i aixecar el 155 caldrà que ell i Toni Comín renunciïn a l'acta (si convé ho faran) o que la CUP accepti el candidat de JxCat, sigui Sànchez, Jordi Turull o qualsevol altre. Els anticapitalistes acceptaven, a canvi d'un acord que tenia ben poc contingut, investir Puigdemont en clau de restitució però en la mesura que el grau de desafiament amb l'Estat és menor, el preu dels compromisos republicans va pujant.Investir Turull o un "candidat net" (sense causes judicials obertes) no està encara descartat però serà més car. Sobre la reunió de Brussel·les llegiu la crònica d'Avui podeu llegir també la segona entrega del Debat republicà que vam obrir dilluns amb Quim Torra . És el torn del republicà Pere Aragonès, que es perfila com a home fort d'ERC al nou govern i a qui ha entrevistat . És clar: la majoria independentista dels darrers anys no és suficient per implementar una independència unilateral. Una renúncia per a alguns i tocar de peus a terra per a d'altres.

L'ANC es debat entre seguir sent un motor o un polvorí. Mentre els partits resolen la investidura i replantegen les estratègies les entitats es renoven. L'ANC i l'AMI són ara la nit i el dia. A l'Assemblea les exclusions de candidats com ara Antonio Baños han obert la caixa dels trons i la junta electoral va tenir ahir molta feina. Avui els socis ja tornen a votar després de readmetre alguns dels exclosos i amb un fort malestar per les limitacions de la campanya interna i la pugna soterrada. Sara González ho explica en aquesta crònica i Pere Pugès, un dels fundadors de l'entitat i molt actiu a l'hora de posicionar-se, aborda en aquest article la necessària autocrítica. L'AMI, al seu torn, ratifica avui a Tàrrega la nova direcció que encapçalarà l'alcalde de Port de la Selva Josep Maria Cervera. Sabrem més de quines són les seves intencions per l'entitat, que s'ha de sobreposar a la pressió de l'Estat als ajuntaments sobiranistes.



Legislar en calent, mala cosa. I el govern de Rajoy s'hi ha abonat amb la presó permanent revisable, equivalent a la cadena perpètua, amb mesures com ara donar protagonisme a les famílies, lògicament desitjoses de venjança, al debat públic. Dimarts al matí, quan s'enterrava el nen andalús Gabriel Cruz, la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, es passejava pels platós de televisió denunciant que l'oposició pretén estovar la legislació. Avui el tema es debat al Congrés i el PP i Ciutadans, que pugnen a la dreta, faran pinya. Els experts en dret penal ho alerten dels riscos del còctel entre el populisme i l'espectacle mediàtic d'aquests casos. Hi ha parlat Aida Morales per fer aquest reportatge.





Vist i llegit



La Comunitat de Madrid o el miracle dels pans i els peixos amb els comptes públics. Manel Pérez escrivia ahir a La Vanguardia la columna "Els ultres de la Puerta del Sol" sobre com el DF espanyol aconseguia abaixar impostos malgrat la mala gestió i els casos de corrupció de la comunitat. "El discurs de que el seu marge fiscal és resultat de la seva bona gestió fa riure", deia recordant els beneficis de la capitalitat i el dúmping.





El passadís



El Saló de l'Ensenyament es va inaugurar ahir a Barcelona. Un any més l'exèrcit espanyol hi té un estand per presentar la seva "oferta acadèmica" i intentar captar joves que vulguin formar part de la tropa professional. Força estudiants pregunten encuriosits. Però tenen una competència, ben dura, just al davant. L'empresa Chocolate Fondue hi despatxa brioxeria. Un dònut recobert de xocolata, tres euros i mig. No era pas barat però tenien tanta gent com els militars.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1311 la Gran Companyia Catalana d'Orient, coneguda com els Almogàvers, van guanyar de forma inesperada la batalla del riu Cefis, al ducat d'Atenes, a les tropes franques. Aquella última gran gesta dels mercenaris catalans i aragonesos els va permetre afermar el control de la Corona sobre una part important de Grècia. Durant un segle, i després d'una batalla cruenta en que els dos exèrcits van acabar sense cabdills, Atenes va ser catalana i a l'antiga Acròpoli un castell. Aquesta cançó de Guillermina Motta glosa aquells guerres, que no eren pas germanetes de la caritat.





L'aniversari



Sabrina Debora Salerno, coneguda com a Sabrina, va néixer a Gènova el 15 de març de 1968, avui fa 50 anys. La cantant, actriu, model i productora italiana va esdevenir un símbol sexual a finals dels anys 80, amb el seu senzill Boys (Summertime Love). Sabrina, en plena explosió artística i amb només 19 anys, va sacsejar la televisió espanyola durant l'especial de fi d'any de 1987. Mentre ballava a un ritme frenètic, amb la cançó Hot girl, el seu gran segon èxit de Boys, va passar un fet que quedarà per a la història i que va fer córrer rius de tinta: un dels pits de la noia es va escapar de la brusa que l'oprimia i es va mostrar eufòric a tots els espanyols, que van quedar bocabadats. La centraleta de TVE va col·lapsar-se de queixes. Aquí podeu recuperar el moment.

