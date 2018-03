L'empresari de la nau de Bigues amb paperetes de l'1-O diu al jutge que no va cobrar res

Agents de la Guàrdia Civil a Bigues i Riells, el 20 de setembre, quan van requisar les paperetes. Foto: ACN

L'empresari Pau Furriol ha declarat aquest dimecres a la tarda davant del magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que no va cobrar res per emmagatzemar milions de paperetes de votació de l'1-O a la nau de Bigues i Riells (Vallès Oriental) que la Guàrdia Civil va escorcollar el 20 de setembre. Furriol ha declarat com a investigat, però només ha respost a la seva defensa. L'empresari ha explicat també que no va rebre cap requeriment judicial per no emmagatzemar les paperetes.A banda de Furriol, també han declarat dues càrrecs de Vicepresidència: l'arquitecta i responsable de projectes territorials, Mercedes Martínez, i la directora de Serveis, Natàlia Garriga, que només han respost als seus advocats. Segons han explicat a l'ACN fonts jurídiques, totes dues han negat haver rebut cap requeriment judicial ni haver disposat de diners públics en favor del referèndum. De fet, Martínez, que va ser fotografiada per la Guàrdia Civil a la nau de Bigues, ha dit que no té firma per disposar de pressupost.L'últim en declarar ha estat el director gerent del CTTI, Joan Angulo, que ha respost a totes les parts excepte a l'acusació popular, sobre el seu paper en la creació de les webs del referèndum.Per al proper 21 de març a la tarda està prevista la declaració de cinc testimonis vinculats a l'empresa postal Unipost, i el 27 de març se'n preveuen més.

