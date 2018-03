​El tramvia no té prou suports (per ara): així s'ha encallat un dels projectes estrella de Colau

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, a la comissió. Foto: ACN

Colau ja ha renunciat a part del tram Glòries-Macià per intentar recollir el suport de l'oposició

ERC reclama dur al ple un conveni en comptes d'un protocol perquè els termes del projecte siguin d'obligat compliment

El regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas, al centre. Foto: Jordi Bes

El govern asegura que s'és a temps de fer la licitació abans de l'estiu per iniciar les obres el desembre

El PP avisa Colau que el tramvia no té consens polític, social ni tècnic: "El seu projecte estrella s'ha estrellat"

Passatgers en una parada del tramvia de Barcelona. Foto: Mariona Batllés

Més suports fora que dins de l'Ajuntament El govern d'Ada Colau defensa que el refús al projecte del tramvia d'ERC "no ho és al govern o a l'alcaldessa", sinó a les associacions, veïns i municipis de l'àrea metropolitana que hi estan a favor, i ha arrancat un aplaudiment dels assistents a la comissió de la plataforma Unim els Tramvies, que aglutina més d'una trentena d'entitats partidàries d'unir aquesta infraestructura per l'avinguda Diagonal. Colau també ha rebut aquest mateix dimecres el suport de l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Amb una piulada, Sabater ha considerat que ampliar la xarxa de tramvia "és un benefici global de mobilitat i sostenibilitat" a les ciutats metropolitanes, i acaba amb un "endavant" dirigit a la seva homòloga de Barcelona.

Millorar la xarxa de Tramvia, ja sigui allargant-la (com ens cal a #Badalona) o connectant-la (com ens cal a Diagonal) és un benefici global de mobilitat i sostenibilitat a les nostres ciutats, i especialment a l'Àrea Metropolitana. Endavant #Barcelona @AdaColau #unimElsTramvies — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) March 14, 2018

La unió del tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona ha entrat aquesta setmana en una fase decisiva. El govern d'Ada Colau va marcar en el calendari el pròxim ple del 23 de març com la data per votar un acord polític que permeti tirar endavant la connexió, i l'oposició ja s'ha definit. El líder d'ERC, Alfred Bosch, ha confirmat 10 dies abans del ple que no pensa donar-hi suport tal com es planteja la votació per ara –aprovar el protocol amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) sobre el projecte-, i encamina Colau a quedar-se, almenys en aquest mandat, sense una de les apostes estrella del seu programa electoral.El govern només té una opció perquè es pugui aprovar el projecte del tramvia, i és que ERC reconsideri la seva posició. A la comissió d'urbanisme d'aquest dimecres Colau ha patit un primer revés al protocol i, a més d'ERC, quatre grups més no hi donen suport: el PDECat, Ciutadans, el PP i la CUP, la qual, malgrat que hagi fet reserva de vot, hi està en contra. Aquests quatre sumen 20 vots, o sigui que l'alcaldessa necessita els 21 restants perquè pugui prosperar. Ella en té 11 i per ara només arrossega els quatre socialistes, o sigui que només tirarà endavant amb un canvi de postura de 360 graus dels cinc edils republicans i el vot també a favor del regidor no adscrit Gerard Ardanuy (Demòcrates), que encara no s'ha posicionat. El tramvia és un projecte viciat com a mínim des de la consulta del 2010 , amb la qual els barcelonins van dir "no" a les dues propostes de connexió que va fer el llavors alcalde, el socialista Jordi Hereu. Aquella consulta va contribuir decisivament a fer que un any després el PSC perdés l'alcaldia per primer cop en democràcia després de 32 anys ininterromputs de govern, i va convertir aquest transport en matèria altament sensible de la gestió municipal. El llavors convergent Xavier Trias, el seu successor, no va estar mai disposat a recuperar el projecte, i l'ara líder del PDECat encapçala el rebuig a ampliar la infraestructura.Colau ha intentat fer-la realitat, però per ara sense èxit a l'hora d'aconseguir un acord. Fins i tot ha rebaixat les pretensions inicials, i el protocol només inclou un primer tram entre la plaça de Glòries i Verdaguer , deixant "sine die" la resta del recorregut entre Verdaguer i Macià malgrat que és necessari per completar la unió per la Diagonal. Començar per Glòries-Verdaguer és el que genera més consens a l'Ajuntament a hores d'ara, i és que, a més de Barcelona en Comú, hi estarien a favor ERC, el PSC i part del grup municipal de Ciutadans. El que ha fet encallar el projecte per al grup republicà és el model de gestió.ERC reclama que, en comptes d'una votació sobre el protocol, cal fer-ho sobre un conveni que, a diferència d'un protocol, és d'obligat compliment. Cal remetre's al tancament de la Model per mostrar la diferència: les promeses de clausura de la presó s'havien reflectit en protocols, però no va executar fins que es va rubricar un conveni entre el Govern i el consistori. ERC vol que en el conveni quedin per escrit aspectes com la renegociació sobre el repartiment dels beneficis amb Tram, l'empresa privada que ara gestiona el tramvia, tenint en compte que l'extensió de la infraestructura es pagarà íntegrament amb diners públics.Al protocol no s'entra en números més enllà d'establir criteris generals a favor de la gestió pública. Al govern de Colau defensen que cal tenir aquest document abans de tancar un conveni. I sostenen que el rebuig dels republicans a l'acord del tramvia és una manera d'evitar posicionar-se a poc més d'un any de les eleccions municipals. ERC assegura que està a favor d'aquest transport però considera que caldria retirar aquesta votació, que el portaveu republicà, Jordi Coronas, veu "innecessària", i tornar a dur el tramvia al ple amb un conveni. Opina que, si l'equip de govern segueix entestat a portar el projecte al pròxim ple, ho pot fer com a mesura de govern, que es debat però que no es vota.Coronas ha indicat a la comissió que la "data límit" del ple del dia 23 se l'ha posat el govern. Encara que es tombés el tramvia, es podria seguir intentant arribar a un pacte, sosté. La tinent d'alcalde d'urbanisme, Janet Sanz, reivindica que amb un acord polític ara es podria licitar el tramvia abans de l'estiu, amb la finalitat de començar les obres el desembre, i posa més pressió sobre el grup que lidera Alfred Bosch per, després de la fallida consulta del 2010, "no hipotecar" deu anys més la connexió. "ERC, que ha estat històricament un aliat del transport públic a la ciutat de Barcelona i el país, ha de decidir si continua sent aquest aliat o s'enroca en una posició de bloqueig que no porta enlloc", ha indicat.La manca de consens és un dels arguments més reiterats des de l'oposició per no donar el vistiplau a la connexió del tramvia, però també es mou estratègicament amb les municipals a l'horitzó. El PDECat –que a l'Ajuntament funciona com a Grup Demòcrata- i el PP ja fa anys que s'han posicionat clarament contra el tramvia, i han tornat a demanar la implantació de l'autobús D30 que recorreria tota la Diagonal, i que sí que ha generat consens entre l'oposició, segons es va visualitzar en el darrer ple . Des dels populars i Ciutadans han insistit a situar el tramvia com un projecte de Colau i no de ciutat."El tramvia de Colau no té consens polític, social ni tècnic", ha subratllat Javier Mulleras, i ha afegit: "Facin-s'ho mirar perquè el seu projecte estrella avui s'ha estrellat". Aquesta intervenció ha arrencat una llarga rialla de Janet Sanz, que ha ironitzat que el popular és "insuperable". Des de Ciutadans, el regidor Koldo Blanco també ha dit "no al tramvia de Colau", i això malgrat que en el grup municipal conviuen diverses sensibilitats, i fins i tot partidaris de votar-hi a favor. No obstant això, s'ha acabat imposant la línia del partit tendent a no fer pactes amb l'alcaldessa abans de les eleccions municipals.La CUP és partidària de recuperar la gestió pública del tramvia, però en el projecte que es planteja només es faran els primers passos, i no serà fins al 2032 que es faci per complet aprofitant que venç la concessió. Tampoc està d'acord en fer només un tram. El regidor no adscrit de Demòcrates, el vot del qual també és decisiu perquè tiri endavant el projecte, encara no té posicionament. L'únic partit que més enllà del govern està a favor per ara és el PSC. El socialista Daniel Mòdol s'ha preguntat "quina por tenen" els partits per facilitar que els veïns dels municipis metropolitans passegin per la Diagonal. Ho entén de la "dreta classista", però no de les esquerres.

