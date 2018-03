Premien amb un ascens el responsable de l'operatiu policial contra l'1-O

Carles Puigdemont saluda Diego Pérez de los Cobos abans de la junta de seguretat Foto: ACN

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos ha estat nomenat nou cap de l'institut armat de Madrid. Per decisió de la Fiscalia, Pérez de los Cobos va ser l'encarregat de coordinar tot el dispositiu policial dels diferents cossos i forces de seguretat implicats en l'1-O. El coronel ha declarat com a testimoni tant a l'Audiència Nacional com al Suprem, en les causes obertes contra el Govern i els líders d'ANC i Òmnium per rebel·lió i sedició.En les seves compareixences ha acusat directament els Mossos de facilitar el referèndum i el seu testimoni ha servit de base argumental per al jutge del Suprem, Pablo Llarena, per mantenir en presó preventiva el conseller d'Interior destituït Joaquim Forn.Fonts de la Guàrdia Civil confirmen que el seu nomenament ja s'ha produït i s'ha publicat en el butlletí intern del cos. Pérez de los Cobos s'incorporarà la propera setmana al nou càrrec. Fins ara, era el director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat. Diego Pérez de los Cobos, és el germà de l'expresident del Tribunal Constitucional.

