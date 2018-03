Amenacen amb sancions una científica per dur el llaç groc en una base espanyola de l'Antàrtida

La científica Conxita Àvila amenaçada amb sancions per dur el llaç groc en una base de l'Antàrtida. Atac inadmissible a la llibertat d'expressió! — ANC Univ. i Recerca (@RecercaxI) March 14, 2018

La científica i investigadora Conxita Àvila ha rebut amenaces de sancions per dur el llaç groc en una base de l'Antàrtida, segons ha denunciat la sectorial de l'ANC d'Universitats i Recerca a través de Twitter. "Atac inadmissible a la llibertat d'expressió", ha dit l'entitat.Segons explica el diari ABC el comandant en cap de la base, Valentín Beneitez, va comunicar a Àvila que no portés posat a la vista ni el llaç ni l'estelada perquè suposava "una continua manifestació política contrària al codi de conducta i contrària a l'estricta neutralitat política que se li ha d'exigir a una instal·lació gestionada per l'Exèrcit de Terra".Així mateix, explica el rotatiu espanyol, l'Exèrcit ha enviat una notificació al Comitè Polar Espanyol perquè prengui les mesures oportunes "perquè els incompliments no puguin repetir-se en pròximes campanyes".Àvila va fotografiar-se al gener amb diversos companys i una pancarta reclamant la llibertat dels presos. Al web de Científics per la Independència , va explicar que volien denunciar l'empresonament i l'exili del Govern. "Seguirem portant el nostre llacet groc... allà on ens trobem a cada moment tenim tot el dret a dir que volem la llibertat dels presos polítics, que no volem tenir mig govern exiliat, i que no volem demanar permís per ser catalans", va escriure.

