Un llibre, un concert i un esdeveniment per gaudir el cap de setmana

Imatge de la popular Fira de l'Embotit d'Olot. Foto: Martí Albesa.

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Aleksiévitx reuneix en aquest llibre el record i la memòria de centenars del prop d'un milió de dones van combatre a les files de l’Exèrcit Roig durant la Segona Guerra Mundial. Dones que no només lluitaven en una guerra, sinó contra un sistema i una manera de fer i de pensar, i que van patir també la repressió i la incomprensió dels seus companys i superiors. Una lectura dura i emocionant que ens ofereix la ferida de la guerra, més cruenta que mai, amb l'horror de saber que hi ha una part de la història que sempre ha restat oblidada.Alicia Vikander agafa el relleu d'Angelina Jolie en aquesta nova versió de Tomb Raider, la gran saga de videojocs que també és tot un filó a la gran pantalla. Explica la història d'una jove de 21 anys que decideix forjar el seu propi camí i deixar-ho tot enrere per anar a la recerca del darrer lloc on el seu pare desaparegut va ser vist: una llegendària tomba en una illa mítica que podria estar situada en algun lloc indeterminat de la costa del Japó.Kylie Minogue és una de les grans super-estrelles internacionals del pop, i visitarà Barcelona en un recinte menut i íntim, adient per copsar-ne els matisos i la qualitat del seu repertori. El concert serà un dels 5 que oferirà durant aquest mes de març a Europa, el primer dels quals al llegendari Cafè de Paris de Londres, el 13 de març, en una gira que continuarà per Manchester, Barcelona i París, i que acabarà a a Berlín, al Berghain, probablement el club més famós del món del moment.Una fira que posa en valor els embotits i els seus productors? Això és la Fira de l’Embotit d'Olot, que es complementa amb una àmplia oferta gastronòmica, lúdica i comercial: demostracions de cuina a càrrec del col·lectiu Cuina Volcànica, amb receptes elaborades per nens i nenes de les escoles de la comarca, maridatge de formatges i embotits de proximitat amb vins catalans, taller maridatge de “delícies porques”, un concurs d’embotits casolans, la demostració d’especejament del porc, tallers d’elaboració de botifarres per als més petits i taller maridatge d’embotits del mercat amb vins, cerves i sidra.Com deuria ser la vida al Castell de Montsonís en ple segle XII? I com vivien els seus habitants quan es feia de nit i la foscor ho envoltava tot? La resposta la podem trobar en aquesta activitat, encabida als actes de l¡Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, amb diferents personatges vestits com aleshores que van explicant les facetes de la vida al castell, tot combinant la visita amb l'ús de torxes i altres sistemes d'il·luminació. I tot, a través d'un fil conductor sobre els temps convulsos que es vivien en aquestes terres de frontera en temps de la reconquesta. Cal fer reserva prèvia