El govern de Colau rep un revés al projecte del tramvia per la Diagonal

Un comboi del Trambesòs a la plaça de les Glòries. Foto: Adrià Costa

El govern d'Ada Colau ha constatat aquest dimecres que no té prou suports per tirar endavant la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal. Ara com ara l'equip de govern de Barcelona en Comú només té el vistiplau del PSC al projecte, segons s'ha visibilitzat en la comissió municipal d'urbanisme, on s'ha fet el debat previ a la votació del ple del 23 de març. La comissió s'ha mostrat en contra amb el rebuig del Grup Demòcrata –el PDECat-, Ciutadans, ERC i el PP. Per la seva banda, la CUP i el regidor no adscrit (de Demòcrates) s'han reservat el vot fins al ple. El govern només té una opció perquè en el ple es pugui aprovar el tramvia, i és que ERC reconsideri la seva posició . A més dels republicans, quatre grups no donen suport al projecte: el PDECat, Ciutadans, el PP i la CUP, la qual, malgrat que hagi fet reserva de vot, està en contra de la proposta del govern. Aquests quatre sumen 20 vots, o sigui que Colau necessita els 21 restants perquè pugui prosperar. Ella en té 11 i per ara només arrossega els quatre socialistes, o sigui que només tirarà endavant amb un canvi de posició dels cinc edils republicans i el vot del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, que encara no s'ha posicionat.El debat ha durat escassa mitja hora, i els grups contraris al tramvia han insistit en el fet que no hi ha prou consens per tirar-lo endavant. Han criticat especialment que el govern dugui a votació un protocol amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) sense concrecions, i que en el cas d'ERC reclama que sigui un conveni perquè sigui d'obligat compliment. Francina Vila (PDECat) i Jordi Coronas (ERC) ho consideren "una declaració d'intencions", i María José Lecha (CUP) que és "un xec en blanc" que "no detalla res". Koldo Blanco (Cs) i Javier Mulleras (PP) han insistit en la manca de consens.La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha convidat la CUP a la reunió que s'ha convocat amb l'ATM per explicar detalls del projecte a ERC, i ha insistit a posar pressió als republicans . "ERC, que ha estat històricament un aliat del transport públic a la ciutat de Barcelona i el país, ha de decidir si continua sent aquest aliat o s'enroca en una posició de bloqueig que no porta enlloc", ha indicat. El socialista Daniel Mòdol s'ha preguntat "quina por tenen" els partits a fer que la gent dels municipis metropolitans del voltant passegin per la Diagonal. Ha afegit que ho entén de la "dreta classista", però no de les esquerres.

