El Parlament demana al TC que aixequi les mesures cautelars contra la investidura de Puigdemont

"El Parlament sol·licita que acordi deixar sense efecte les mesures cautelars", diu l'últim paràgraf de les al·legacions que ha enviat la cambra catalana al Tribunal Constitucional, que a finals de gener va frenar la investidura a distància de Carles Puigdemont . Aquest escrit arriba en plena incertesa sobre la legislatura i en un moment en què Puigdemont ja ha anunciat un pas al costat "provisional", per la qual cosa també va proposar Jordi Sànchez com a candidat. De moment, però, tampoc se n'ha sortit.El Parlament considera "abusiva" la impugnació de la candidatura i del ple d'investidura, en la mesura que el govern espanyol "pretenia beneficiar-se de la prerrogativa processal per veure suspeses les resolucions dels òrgans autonòmics". La decisió també és -segons la cambra catalana- "arbitrària", perquè fa servir arguments "preventius" o bé de "caràcter hipotètic"."Hem d'insistir que la nostra forma política o degovern no legitima ningú extramurs de la cambra a interferir en el procés d'investidura. Un cop elegits, correspon als parlamentaris electes participar en el procés d'investidura en totes les seves fases comdipositaris del principi de legitimitat democràtica que els han conferit els ciutadans, recalquen les al·legacions del Parlament.

Al·legacions del Parlament al TC by naciodigital on Scribd

