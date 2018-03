L'exclusió de candidats obliga l'ANC a anul·lar la votació i reiniciar la tria de la nova cúpula

La junta electoral argumenta que el cap de premsa de l'ANC, Adrià Alsina, no té avantatge sobre la resta d'aspirants perquè s'ha agafat "vacances" aquesta setmana

Adrià Alsina, en una mobilització de l'ANC. Foto: ANC

FIL: DESENMASCARANT L’ANC, aquí teniu la llista dels cacics fundadors de l’ANC que diuen i insisteixen que els estatuts prohibeixen fer campanya i ells fan còrrer la llista DELS QUE S’HA DE VOTAR per Whatsapp i correu electrònic. A/c @assemblea pic.twitter.com/DKe161t6VV — Maria Montsonís (@BistroDelmarva) 14 de marzo de 2018

"Personalment em sembla molt malament el que fa Pugès, però el reglament és el que van votar els socis", responen des de l'òrgan que regula els comicis

Candidats exclosos, votació suspesa, acusacions de "purga" i de llistes "de bons i dolents" o avisos d'incompliment del reglament. El procés d'elecció del nou secretariat de l'ANC és tot un polvorí quan tot just falten tres dies perquè es tanqui la tria. Fins a tal punt, que la votació que ahir va començar queda anul·lada i el procés de tria es reiniciarà cap a mitjanit, segons han informat fonts de la junta electoral a. Així ho ha decidit l'òrgan que regula els comicis després que decidís aturar l'elecció ahir per l'allau de crítiques que ha rebut per haver exclòs 18 aspirants -Antonio Baños entre ells- sense que se'ls hagués concedit temps per presentar al·legacions. La votació es reactivarà, però impregnada ja per un conflicte intern obert.Alguns dels exclosos inicialment han estat readmesos. Tot just se'ls està comunicant aquesta tarda. Un d'ells és l'activista cultural Pere Camps, que havia quedat fora, argumenten, per un "tema administratiu". Com que la llista d'aspirants s'ampliarà ara amb els readmesos, els vots dels socis del dimarts queden anul·lats i tot el procés arrencarà de nou aquesta nit.El propi vicepresident en funcions, Agustí Alcoberro, va advertir via Twitter que alguna cosa s'estava fent "molt malament" quan candidats com Baños queden exclosos per haver participat, com fa habitualment com a periodista, en tertúlies polítiques. Els processos de tria de la direcció de l'ANC han estat tradicionalment envoltats de polèmica i aquest cop, en l'etapa més convulsa de l'entitat, no ha estat una excepció. Les eleccions del membre del secretariat van arrencar aquest dimarts en format electrònic, però la junta electoral va decidir aturar-les al vespre després que en l'acte de presentació dels candidats a Barcelona i també a les xarxes socials s'alcessin algunes veus crítiques a l'exclusió d'alguns dels aspirants tot recordant que aquests no havien pogut defensar-se.Va ser aleshores quan es va aturar el procés per fixar unes hores per presentar al·legacions. Fonts de la junta electoral de l'ANC expliquen que el procés, que ha de culminar dissabte, es reprendrà en les pròximes hores i que es donarà resposta a tots els exclosos que han presentat al·legacions. "Hem decidit demanar als socis que havien votat que ho tornin a fer perquè hi ha persones que seran readmeses i la llista canvia. Sabem que és un enuig però és el millor per a la transparència del procés", expliquen des de l'òrgan que regula les eleccions."Soc periodista i és la meva manera de guanyar-me el pa", ha argumentat Baños aquest dimecres en una entrevista a RAC 1 . Des de la junta electoral, però, recorden que ja van advertir a tots els aspirants abans del procés que no podien fer campanya fora dels actes previstos ni participar en tertúlies ni entrevistes als mitjans. "A Baños això li dona una visibilitat que el posa en posició d'avantatge", asseguren. Els defensors de l'exdiputat de la CUP, però, asseguren que s'estan vulnerant els seus "drets laborals" perquè Baños participa habitualment en tertúlies i perquè va dir explícitament que no es pronunciaria sobre el procediment de l'ANC per no incomplir el reglament. "Es va a per ell perquè formava part de l'entorn de Liz Castro i era contrari a Jordi Sànchez", denuncia un dels seus defensors."Era qüestió d'abstenir-se una setmana a anar a tertúlies", insisteixen des de la junta electoral, que recorden que aquest reglament, per molt estricte que sigui, és el que van aprovar els socis de l'ANC. Davant del plantejament que es fa des d'un sector de l'entitat sobre el fet que el cap de premsa de l'ANC, Adrià Alsina, mantingui la seva feina i la seva retribució mentre aspira a ser president, argumenten que està de "vacances" del 10 al 17 de març i que "no està a la seu ni un sol minut".De fet, Alsina va ser un dels candidats que durant l'acte d'aquest dimarts a Barcelona va defensar que els exclosos ho van ser per motius especificats al reglament. La junta electoral ja havia recordat amb anterioritat els motius habituals d'exclusió han estat la falta d'aval territorial formalitzat, "amagar informació rellevant sobre les afinitats polítiques" i "fer campanya fora dels actes programats". En canvi, el president del CIEMEN, David Minoves, que aspira també a liderar l'ANC, va considerar un "error" que Baños no pugui optar al secretariat per haver participat en una tertúlia radiofònica, com fa habitualment com a periodista. Sobretot, va dir, per la "indefensió" que es va produir pel fet de no poder presentar al·legacions com estableix el reglament.A tota la polèmica procedimental s'afegeix la denúncia que han fet diversos socis que han rebut un correu electrònic del cofundador de l'ANC Pere Pugès tot recomanant que es voti Adrià Alsina i membres afins a la seva candidatura perquè són de "confiança". Per contra, desaconsella votar a Minoves, Elisenda Paluzie i Pep Cruanyes, als qui acusa d'"intentar neutralitzar" la feina de l'ANC. "Es busca fer una purga, una llista de bons i de dolents. Els candidats no poden fer actes ni enviar missatges demanant el vot i hi ha qui està fent campanya a favor d'uns i en contra d'altres", diu un soci molest després d'haver rebut el correu electrònic de Pugès."Aquest correu no deixa de ser un mal endèmic de qualsevol organització. Està prohibit que els candidats facin campanya, però no els socis. Personalment em sembla molt malament el que fa Pugès, però el reglament és el que van votar els socis", asseguren des de la junta electoral, on admeten que de cara al futur el paper que han de tenir els socis durant el procés també haurà d'estar regulat. "Ningú entén que els campions de la democràcia, que són els independentistes, limitem el dret a votar i a ser votats", asseguren fonts properes a Minoves, candidatura directament afectada per les consignes de Pugès.Alguns dels membres de la cúpula sortint que han viscut amb preocupació la deriva dels darrers mesos ho atribueixen tot plegat a la lectura "estricta" que està fent la junta electoral. Amb tot, confien que "les aigües tornaran a lloc" i que l'entitat acabaran funcionant "en contingut i forma" malgrat que l'autocrítica, asseguren, és obligada.

