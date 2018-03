El CDR de Copenhaguen tenyeix de groc la capital danesa

| 4 comentaris Oriol March

El grup parlamentari de Puigdemont garanteix que hi haurà Govern i que aquest executiu "farà República" per complir amb el mandat del 21-D i de l'1-O | Eduard Pujol, portaveu adjunt de JxCat, assegura que el president a l'exili no renunciarà a l'acta com a diputat