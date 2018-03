ÀUDIO El català Pau Figueras recorda com va conèixer Stephen Hawking a Cambridge

En una entrevista concedida aquest matí a RAC1, el veí d'Olot Pau Figueras Barnera (1980) ha narrat com va conèixer el científic Stephen Hawking a Cambridge –on ha mort avui –, ja que el garrotxí hi feia un postdoctorat sobre forats negres i relativitats generals al Departament de Matemàtiques Aplicades i Física Teòrica d'aquesta universitat anglesa.Figueras, que es va doctorar en Física per la Universitat de Barcelona l'any 2007 amb la tesi Aspectes clàssics i quàntics de forats negres en diverses dimensions, ha explicat que l'any 2010, i fruit de la seva recerca –que encara continua– va resoldre un problema que el científic ara traspassat s’havia plantejat. Això és el que li va permetre conèixer-lo. L'olotí també ha contat que quan el va conèixer Hawking ja es trobava en un estat molt deteriorat i la comunicació no era senzilla.El científic català ha detallat en aquesta entrevista que els descobriments de Hawking a finals dels anys seixanta són els que han marcat el camí de la física teòrica els últims 40 anys. Abans es pensava que quan un cos queia en un forat negre no en podia escapar i Hawking va demostrar, gràcies a la mecànica quàntica, que no era cert.Cal recordar que el 4 de març de 2013 l'Ajuntament d'Olot va nomenar Pau Figuera "Ambaixador d'Olot al món" , ciutat en què, el dia abans, va pronunciar una conferència titulada Com és el nostre Univers? Des del Big Bang fins als forats negres, emmarcada dins el cicle organitzat per l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i pel Consorci de Salut Pública SIGMA, “Els grans interrogants de la ciència”.

