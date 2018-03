Reobert el cas de l'adolescent desapareguda fa tres anys a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra treballen amb la Policia Local i els Bombers en un dispositiu conjunt. Foto: Juanma Peláez

📽️El más señalado, el último testigo. Habla por primera vez y en exclusiva para este programa. #Desaparecidos2 pic.twitter.com/DdJn3XjCul — Desaparecidos (TVE) (@DSP_tve) 31 de gener de 2018

Aquest dimecres es compleixen tres anys de la desaparició de Caroline del Valle , una noia de l’Hospitalet de Llobregat que va desaparèixer la nit del 14 de març de 2015 a Sabadell. Ara, una de les parts ha sol·licitat la pràctica de noves diligències, i com que tenia dret legítim de demanar-ho, la jutge ha reobert la causa, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aL'última cosa que se’n sap d’ella és que va sortir de festa per la Zona Hermètica, a la discoteca Bora Bora. Des de llavors, se l'ha buscat de manera insistent tant en aquest espai d'oci, en naus abandonades de la zona, però també al voltant del castell de Can Feu, on una pista va conduir la investigació fins allà.La inexistència de cap evidència d’on pot ser, amb qui pot trobar-se o simplement de si segueix en vida manté moltes incògnites obertes, i l'única pista d'ella es troba fora de la ja tancada discoteca Bora Bora, on tots van escampar la boira arran de la presència d’agents dels Mossos d’Esquadra a la zona. Des de llavors no se'n té cap pista precisa, per la qual cosa la principal hipòtesi apunta a l'assassinat i posterior ocultació del cos.Al 2017 se la va buscar a la zona de Can Feu , al febrer, quan agents amb gossos de la unitat canina dels Mossos van rastrejar la zona, just al punt limítrof entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès, un espai que ja s'havia examinat al febrer de 2016. Més tard, al març, se la va buscar en un solar ubicat al carrer Bernat de Rocabertí , a tocar d'una coneguda discoteca de la Zona Hermètica.En aquella ocasió, els Bombers de la Generalitat van buidar d'aigua el solar on s'estava cercant la jove, i agents de la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra van rastrejar el terreny. Però res d'això va servir per trobar un indici clar d'on es pot trobar la noia, que tot just ara tindria 17 anys.Recentment, el programa Desaparecidos de TVE va recuperar el cas, on es va escoltar el testimoni del jove que suposadament l'havia vist per últim cop en vida. Amb tot, la desaparició de la noia, que en el moment en què se li va perdre la pista tenia 14 anys, segueix sent un misteri, a l'espera que la investigació aporti llum sobre un cas cada cop més fosc.

