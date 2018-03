La NASA alerta de la regressió del delta de l'Ebre

La NASA, a través del seu Observatori de la Terra, ha publicat un article en què explica la formació i evolució del delta de l’Ebre , i alerta que de la seva regressió en un futur proper si no es prenen mesures efectives. “Els embassaments del riu, combinats amb l’augment del nivell del mar i la subsidència de la terra, es preveu que es cobrin el seu cost: el 40% del delta podria submergir-se el 2100”, alerta l’article. Una informació que va en la línia de les conclusions publicades fa uns mesos en un estudi de l’IRTA i l’URV L’organització nord-americana explica detalladament la formació del delta, destacant la dinàmica canviant que es dona en aquest espai natural des de fa 2100 anys. “Els registres climàtics mostren que les inundacions van ser inicialment responsables de portar una abundant quantitat de sediments de riu a la costa. Però els brots de creixement delta més recents poden atribuir-se als canvis fets per l'ús del sòl, com ara l'eliminació de boscos i la conversió de terres als camps agrícoles, que van exposar més sediments per les corrents al riu Ebre”, exposa.Pel que fa la regressió del delta, l’argumentació és contundent: “Els éssers humans, que van impulsar indirectament el creixement del delta durant els últims 2100 anys, avui el fan morir”. En aquest sentit, destaca el desviament de l’aigua per regar, i el canvi de les dinàmiques sedimentàries provocat també pels 187 embassaments que hi ha al llarg del riu, on s’hi queden la majoria dels sediments. “La pèrdua de dipòsits de sediments del riu Ebre significa que el modern delta de l'Ebre està ara dominat per onades”, conclou.

