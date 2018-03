Crida massiva de Somescola per defensar el model d’escola catalana

Somescola, l’organització que engloba entitats cíviques i educatives catalanes, convoca aquest dissabte a Barcelona una "manifestació massiva" per defensar el model de cohesió de l’escola catalana. Els organitzadors criden a "totes aquelles persones que es considerin democràtiques" a participar en la manifestació. La concentració començarà a les confluències de Passeig de Gràcia amb Ronda de Sant Pere (Plaça Catalunya) i acabarà a l’Arc de Triomf. Al final del recorregut es llegirà un manifest i es podrà gaudir de diferents actuacions musicals.Aquest dimecres, durant la presentació de la concentració a la seu d’Òmnium, el portaveu de l’entitat sobiranista, Marcel Mauri, ha fet una crida massiva a la participació d’aquesta marxa. "Demostrem que l’escola catalana es defensa més enllà de les ideologies, que és democràtica, cohesionadora i que no té por", ha dit Mauri. El portaveu d’Òmnium ha expressat que "estem farts dels xantatges per part de l’estat espanyol. Hem de dir ben clar que no permetrem la divisió del país ni de l’escola catalana".Els organitzadors de la manifestació tenen l’objectiu d'enviar a l'estat un missatge reivindicatiu i que la seva intenció "és blindar el model d’èxit" que representa l’escola catalana. És per això que criden a docents, alumnes, pares i mares i totes aquelles persones "democràtiques" a participar en una manifestació "cívica, reivindicativa i cohesionada". L’anunci de la participació de Somescola a la marxa s’ha produït el mateix dia que el jutge ha arxivat la causa contra sis dels vuit mestres de la seu d’Urgell acusats d’odi , deixant a dues mestres amb les diligències obertes. La representant de les federacions d’AMPA (FaPaC) Carme Roca, ha expressat que "no s’ha de judicialitzar els conflictes dins de la comunitat educativa, posar denúncies no és el camí".La manifestació també té l’objectiu de defensar la feina dels diferents docents de l’escola catalana. Segons el representant de la Federació de Pedagògics de Catalunya Xavi Corbera, els mestres "haurien de treballar amb tranquil·litat, són un pilar fonamental de l’educació i no es mereixen aquesta persecució continua". Els organitzadors esperen que la manifestació de dissabte sigui un reflex de la importància que té l’escola catalana pel país.

