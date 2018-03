Sitges Next explorarà cinc sectors de referència en innovació en comunicació

La quarta edició de Sitges Next , el festival dedicat a impulsar la innovació en comunicació de marques, la creativitat i les noves tendències en cultura digital, se celebrarà a Sitges els dies 4 i 5 de maig, amb un programa que aplegarà conferències, taules rodones i sessions de networking amb convidats de referència. El programa –en el qual està treballant la curadora del festival, l’experta en comunicació Blanca Fullana– s’estructurarà a través de cinc blocs temàtics, que representen alguns dels grans agents de canvi i revolució en matèria estratègica de comunicació i que corresponen a sectors de rellevància, referencials i de l’actualitat: turisme, banca, gastronomia, música i automoció.La comunicació, el consum, l’entreteniment o les relacions són aspectes que s’estan transformant de manera radical gràcies a la tecnologia i la innovació. El repte immediat de les marques i els comunicadors és explorar aquests nous camins a la mateixa velocitat que la societat per seguir connectant amb el públic. Sitges Next explora la innovació a través d’una programació –que s’anunciarà en les properes setmanes– amb experts en cinc sectors que estan experimentant canvis profunds en el seu present i futur.Les noves tendències en el món de l’automoció, que passen per la investigació en intel·ligència artificial, robòtica o realitat virtual, tindran la seva representació al certamen, de la mà d’experts de marques diverses i de professionals interdisciplinaris (publicistes, generadors de continguts, experts desenvolupadors en apps i eines audiovisuals, comunicadors, etc.) que aportaran casos pràctics d’interès.El sector de la banca –que en els últims temps ha experimentat una evolució cap a nous conceptes basats en els nous models de consum, la banca ètica o la tecnologia mòbil– també tindrà el seu espai a Sitges Next. La música ja no es pot entendre sense plataformes digitals com Spotify o Youtube, i grans festivals que desenvolupen campanyes innovadores; és per això que al festival serà un altre dels grans eixos a tractar i debatre. La manera de viatjar del segle XXI no té res a veure amb la d’abans, la gran expansió del turisme mereix una anàlisi exhaustiva que tindrà lloc a Sitges Next: travel experiences, place branding i nous horitzons en el sector. I, per últim, la gastronomia també jugarà un paper destacat al certamen, amb les últimes tendències creades per xefs innovadors, la relació amb altres manifestacions artístiques com la performance, o l’abast d’influencers mediàtics en xarxes social que marquen tendència dins el sector.El festival també premiarà els treballs més innovadors inscrits en una convocatòria que s’obrirà pròximament.

