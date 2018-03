JxCat se cita a Brussel·les en ple debat sobre l'alternativa a Sànchez

Acusacions creuades entre els independents de JxCat i la direcció del PDECat per haver traspassat "línies vermelles" en la negociació

La CUP retreu a JxCat i ERC que parlin molt de "Govern efectiu" però no de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives"

Carles Puigdemont, en la intervenció davant dels diputats a Vilafranca del Penedès Foto: Junts per Catalunya

Els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) ja estan reunits a Brussel·les en ple debat sobre l'alternativa a Jordi Sànchez com a candidat a la Generalitat. El gruix dels representants independentistes s'ha desplaçat aquest matí amb avió cap a la capital comunitària, prop de la qual resideix Carles Puigdemont, i un autocar els ha traslladat cap a l'hotel on se celebra aquesta cita, decisiva perquè ha d'abordar el desbloqueig de la legislatura i l'estat de les negociacions amb la CUP. Els anticapitalistes exigeixen posar data al procés constituent i conferir-li caràcter vinculant La pressió a Puigdemont també ve d'ERC, que espera resoldre aquesta mateixa setmana el debat sobre la investidura. El pacte al qual han arribat els republicans i Puigdemont és que no posaran "traves" al nom que proposi el president a l'exili, segons fonts de la negociació, i en aquests termes s'ha volgut expressar aquest dimarts la secretària genera del partit, Marta Rovira. No especularem amb el candidat. Ja hem dit que el nom no serà un obstacle. És a JxCat a qui li toca fer aquesta proposta, respectarem els seus processos interns perquè la facin", va indicar Rovira després de reunir-se amb Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya.Aquesta és una setmana decisiva per al desbloqueig de la legislatura. La possibilitat que la candidatura de Jordi Sànchez a la presidència de la Generalitat fracassi arran de la negativa del Tribunal Suprem a alliberar-lo augmenta la pressió sobre Carles Puigdemont. El cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) es va comprometre davant d'ERC a plantejar amb celeritat una alternativa si l'opció de Sànchez no fructificava -ja fos per l'acció judicial de l'Estat o perquè la CUP no l'avalés -, i existeix la possibilitat que aquesta setmana ja s'encamini la situació. Almenys així ho esperen els republicans i el PDECat, partit on milita Puigdemont però del qual es va distanciant fins al punt d'urgir JxCat a convertir-se en un "moviment polític" estable i diputats afins ja estan organitzant una associació que ha obert les tensions internes.Els nacionalistes, que van reunir la direcció executiva aquest dilluns, tenen tres prioritats en aquesta fase de les converses: evitar noves eleccions , formar Govern aviat -i col·locar-hi peces claus- i influir en la tria del substitut. "Entenem que ens correspon a nosaltres poder decisió sobre qui és el candidat a la presidència", manté un alt dirigent consultat. La remor de fons és una evidència dins del grup parlamentari, on conviuen els independents amb els dirigents del PDECat, i la tria del cap de cartell generarà debat . "El partit ha traspassat línies vermelles", mantenen en privat alguns dels membres de la candidatura que no tenen carnet. A l'altra banda, el pensament és similar.En privats, ERC trasllada a altres grups parlamentaris -entre els quals els "comuns"- que l'escenari electoral està descartat i que, en una situació extrema, Puigdemont i Toni Comín, diputat dels republicans i conseller de Salut del Govern legítim, podrien abandonar l'escó. Si s'arriba a aquesta situació serà perquè la CUP segueix sense validar el pla de Govern que li van enviar JxCat i ERC la setmana passada i que inclou una "multiconsulta" per aprovar el disseny del procés constituent. Els anticapitalistes, de moment, no es mouen de l'abstenció i critica que els grups independentistes majoritaris "no apostin" per fer República en aquesta legislatura."Sentim molt a parlar del Govern efectiu però no de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives", ha assenyalat Natàlia Sànchez, diputada de la CUP, en una roda de premsa al Parlament . Els anticapitalistes, segons fonts de la negociació, estan "molt pendents" de qui tria Puigdemont com a substitut de Sànchez. Primer caldrà esperar, malgrat tot, que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) decideixi renunciar. "El que no pot ser és que esperem que el Suprem decideixi sobre el recurs, perquè hem de formar Govern ja", sostenen fonts negociadores.L'escenari electoral no seria cap "tragèdia", segons Puigdemont, que sempre l'ha mantingut sobre la taula. En el moment en què es produeixi un acord, però, ja està tot preparat per formar Govern el més aviat possible. Un executiu que haurà de treballar conjuntament amb l'Espai Lliure de Brussel·les i que, per tant, no tindrà ple poder de decisió sobre les polítiques que es desplegaran a Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)