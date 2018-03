Condemnen a 17 anys el jove que va assassinar-ne un altre en la baralla entre clans familiars al Port Olímpic

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó el jove a qui un jurat popular ja va declarar culpable de l'assassinat d'un altre jove en un local nocturn del Port Olímpic de la capital catalana el gener del 2016. La mort de la víctima va generar un enfrontament entre clans de Sant Adrià del Besòs i el seu entorn que va acabar amb l'exili temporal de desenes de famílies del clan dels agressors.El segon dels tres acusats, tots "pelúos", ha estat condemnat a quatre anys de presó per lesions i el tercer a 360 euros de multa per un delicte lleu de maltractament. La Fiscalia i l'acusació particular demanaven entre 22 i 24 anys de presó pel principal acusat.Segons va considerar provat el jurat, el dia 24 de gener del 2016 passades les 3.00 de la matinada els tres acusats eren al bar musical Nirvana del Port Olímpic quan la víctima, del clan dels "baltasares" i que anava molt beguda, va insultar i increpar un dels acusats, amb qui va discutir i donar un cop de puny. Els altres dos acusats eren darrere de la víctima, i quan van començar els primers cops van colpejar el cap de la víctima amb els dos gots de vidre que tenien a la mà. Enmig de la baralla, el principal acusat va agafar un ganivet amb una fulla de 18 centímetres de llarg per cinc d'ample que duia amagat i li va clavar al costat esquerre del tòrax, seccionant-li l'artèria toràcica i causant-li la mort per dessagnament.La magistrada que va presidir el judici amb tribunal popular acull plenament el relat del jurat i les seves consideracions. Per tot això, condemna el principal acusat a 17 anys de presó per assassinat, i li imposa llibertat vigilada durant deu anys, prohibició d'aproximar-se a menys de 1.000 metres o comunicar-se amb la família de la víctima durant deu anys, a més d'indemnitzar-la amb 540.000 euros.

