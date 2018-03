Nou habitatges municipals del Raval es converteixen en «narcopisos»

El número 22 del carrer d'en Roig on hi havia diversos «narcopisos» Foto: Mariona Batllés

Fins a nou pisos del parc de l'habitatge públic al barri del Raval s'utilitzen com a narcopisos. L'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha detectat que no són pisos buits, sinó que els inquilins han "facilitat" que els narcotraficants accedeixin al pis, tal com ha assegurat el gerent de l'IMHAB, Javier Burón. Aquest és un dels fenomens que està combatent l'Ajuntament de Barcelona i que més preocupa els veïns de la zona . En aquest sentit, també s'ha convertit en un dels principals cavalls de batalla de l'oposició, que ha criticat que el govern d'Ada Colau no hagi fet prou, i ha forçat a la celebració d'un ple extraordinari i monogràfic "per tractar els problemes de Ciutat Vella i les seves solucions".Actualment, l'Ajuntament ja es troba en processos judicials per resoldre la situació, tot i que és un cas "difícil" perquè caldrà enfrontar "el dret de l'habitatge davant dels delictes de salut pública" i això preveu que el cas s'allargarà. D'altra banda, el consistori ha detectat que un 3,7% dels pisos de titularitat pública no tenen un funcionament correcte perquè els inquilins no han pagat algunes de les quotes del lloguer o no han tornat les claus una vegada s'ha acabat el lloguer.

