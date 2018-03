Els «comuns» donaran per feta la confluència amb Podem si guanya Domènech

El líder dels comuns, Xavier Domènech, presenta la seva candidatura a la secretaria general de Podem Catalunya Foto: Sara González

Catalunya en Comú naixia el 8 d'abril de l'any passat amb un regust agredolç: no es va produir un acord perquè Podem Catalunya, liderat aleshores per Albano Dante Fachin, formés part de la confluència en la qual sí que es van integrar Barcelona en Comú, ICV i EUiA i alguns dirigents díscols del partit lila. Ara, el líder dels "comuns", Xavier Domènech, vol culminar la confluència presentant-se com a candidat a la secretaria general de Podem Catalunya. Si guanya, la integració que no va ser possible fa un any es donarà per feta. Catalunya en Comú naixia el 8 d'abril de l'any passat amb un regust agredolç: no es va produir un acord perquè Podem Catalunya, liderat aleshores per Albano Dante Fachin, formés part de la confluència en la qual sí que es van integrar Barcelona en Comú, ICV i EUiA i alguns dirigents díscols del partit lila. Ara, el líder dels "comuns", Xavier Domènech, vol culminar la confluència presentant-se com a candidat a la secretaria general de Podem Catalunya. Si guanya, la integració que no va ser possible fa un any es donarà per feta.

"Estabilitzar" Podem i garantir la seva "participació a l'espai" dels "comuns" són els dos grans objectius que Domènech ha plantejat durant la presentació de la seva candidatura sota el lema "Amb tu, més Podem", en la qual agrupa alguns càrrecs institucionals, dirigents de diferents sensibilitats i independents . Ha volgut deixar clar que no es tracta de dissoldre Podem, sinó de reforçar la identitat i fer-lo "fort" després de mesos convulsos per assegurar la seva participació en "el demos comú" impulsat des de Catalunya en Comú.Caldrà veure com compaginarà Domènech l'"enfortiment" de Podem al mateix temps que els "comuns" defensen que la prioritat és la identitat fruit de la confluència. De fet, la gènesi de Catalunya en Comú partia de la premissa que els partits que participaven de la confluència afrontarien una transició en què s'aniria diluint la seva identitat -hi ha qui parla directament de dissolució- en benefici de la construcció del nou partit, que reivindica que neix amb vocació de ser "hegemònic" aconseguint anar més enllà de la suma de les parts.Si bé aquest era el projecte inicial, la realitat és més complexa. Això explica per què Domènech està ara defensant el reforçament d'una de les parts. Amb la dimissió de Fachin el passat 6 de novembre després de veure's acorralat per Pablo Iglesias, el partit va quedar en mans d'una gestora que ha constatat les dificultats per trobar una figura interna capaç d'aglutinar totes les sensibilitats. Per això precisament es va recórrer a Domènech, que ja va ser l'element aglutinador de la resta de partits durant la creació de Catalunya en Comú.Domènech ha defensat que la seva intenció és recuperar "el gran esperit d'irrupció" que va representar Podem en la seva creació i convertir-lo en un "instrument útil per fer un país inclusiu". Després de dues direccions i dues gestores en quatre anys, el líder dels "comuns" ha fet una crida a fer un partit "obert" que reculli "el bo i millor de les seves experiències" més enllà de les etapes "crítiques" que ha viscut.El líder dels "comuns" ha insistit que la presa de decisions de Podem Catalunya és autònoma respecte la direcció de Pablo Iglesias i ha defensat que no hi ha cap altre espai polític a tot l'estat espanyol que "s'hagi deixat la pell com ningú pels drets socials i polítics" i hagi defensat un estat plurinacional on es reconegui la nació catalana. Ha recordat, en aquest sentit, que a l'assemblea de Saragossa es va "vertebrar una proposta" de desbloqueig del conflicte amb Catalunya que està avalada per sis milions de persones arreu d'Espanya.Durant la presentació de la candidatura, Domènech ha aprofitat per llançar un missatge a Junts per Catalunya aprofitant que els seus diputats es reuneixen a Brussel·les amb Carles Puigdemont. "S'estan jugant el futur del país en una reunió a Brussel·les amb gent que no té clar ni com començar a caminar", ha deixat anar. Els "comuns" fa setmanes que demanen a l'independentisme que presentin un candidat que garanteixin una investidura efectiva. Domènech es va reunir dilluns amb el president del Parlament, Roger Torrent, per tractar sobre aquesta qüestió, una trobada de la qual el líder dels "comuns" extreu que es podria presentar un candidat alternatiu a Jordi Sànchez en els pròxims dies.També s'ha adreçat a ERC després que el seu líder a Barcelona, Alfred Bosch, hagi dit que no donarà suport al projecte del tramvia d'Ada Colau. "Per pur tacticisme electoral no hi donen suport", ha denunciat. De fet, ha instat a dirigent com Marta Rovira i Joan Tardà a aclarir si volen quedar encasellats en el "tacticisme electoral" que sota el seu criteri representa Bosch o bé "obrir aliances estratègiques amb les forces d'esquerres" del país.

