Urkullu es referma davant de l'elit empresarial: «Amb 155, no hi ha pressupostos»

El lehendakari Íñigo Urkullu ha dinat avui amb la flor-i-nata de l'alta empresa espanyola. El fòrum Pont Aeri s'ha aplegat a Madrid al bufet d'Antonio Garrigues Walker per escoltar el president basc. Ho ha fet en un moment crucial, després que al Congrés s'hagi celebrat el ple monogràfic sobre el futur de les pensions i quan la legislatura viu pendent de l'aprovació dels pressupostos. El vot del PNB serà determinant per tirar endavant els comptes públics, però des d'Ajuria Enea ja han repetit que no donaran el "sí" mentre estigui vigent el 155 a Catalunya. Aquest dimecres, Urkullu ha refermat davant el selecte auditori aquesta posició: "Amb el 155 vigent, no hi haurà pressupostos".En la trobada d'avui, formalment perquè Urkullu expliqués la política del seu govern, els dos temes predominants han estat els pressupostos i Catalunya. Al llarg de l'encontre, celebrat en un clima molt distès, segons fonts empresarials, Urkullu -que ha anat acompanyat de conseller d'Economia i Hisenda, Pedro Azpiazu- ha escoltat veus que l'han animat a garantir l'"estabilitat" al Congrés i allunyar el fantasma d'una possible dissolució de la cambra i convocatòria de noves eleccions.El lehendakari ha expressat el seu desig que la crisi a Catalunya evolucioni cap a la formació d'un Govern que permeti resoldre el punt mort en què està en aquests moments la política catalana i, de retruc, l'espanyola. En un moment donat, el lehendakari ha dit que cal recuperar les institucions catalanes i que totes les parts en conflicte han de negociar. "S'ha de fer política amb majúscules", ha expressat.En la seva intervenció inicial, Íñigo Urkullu ha exposat les línies generals estratègiques del Govern basc. Pel que fa a les relacions amb l'Estat, el lehendakari ha dit que la seva política i la del seu partit es basa en la idea de "reforçar l'autogovern d'Euskadi, pactar amb Espanya i mirar Europa". Però del seu discurs ha quedat evidenciat el potencial econòmic d'Euskadi i el seu sostre competencial. "Ha estat una de les intervencions més brillants que hem escoltat", en opinió d'un dels presents. Des del món empresarial es veu Urkullu com l'anella decisiva en un context polític difícil. El lehendakari encarna l'ala més moderada del PNB, la més vinculada al poder econòmic i distant de l'estratègia sobiranista que en el seu moment va intentar el se predecessor, Juan José Ibarretxe. Però Urkullu és vist igualment com un intermediari eficaç davant el conflicte de Catalunya. El polític basc va intervenir per intentar evitar el xoc frontal entre la Generalitat i el govern espanyol l'octubre passat. En l'actual moment, tots els camins a l'estabilitat passen per Vitòria.El president basc ha aconseguit un ple al Pont Aeri. Quasi ningú s'ha volgut perdre l'acte. Hi eren tots els membres més insignes del fòrum: el comte de Godó, Jordi Gual (Caixabank), Josep Oliu (Banc Sabadell), Ignacio Garralda (Mútua Madrilenya), Antoni Brufau (Repsol), Luis Conde (Seeliger y Conde), Josep Sánchez Llibre (Conserves Dani) i José Manuel Entrecanales (Acciona), entre d'altres. La reunió ha estat conduïda per Enric Lacalle, moderador del fòrum. Els qui avui no hi eren han estat Florentino Pérez (ACS) i Salvador Alemany (Abertis9, ja que ha estat el dia de l'acord d'ACS amb Atlantia per la compra d'Abertis. Aquest cop no hi ha hagut cap controvèrsia entorn del convidat, a diferència del que havia succeït en altres ocasions, com quan es va convidar l'excap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas , o el líder de Ciutadans, Albert Rivera . Avui, no només no hi ha hagut cap gest d'incomoditat, sinó que els assistents han escoltat en un silenci absolut el convidat. Un dels presents comentava a la sortida: "¡Ojalá Urkullu fuera catalán!".

