Madrid també vol arrabassar a Catalunya les grans fires de videojocs

Barcelona és una de les ciutats més desitjades per expositors i congressistes. Més de 100.000 persones van aterrar a la capital catalana ara fa un parell de setmanes amb motiu del Mobile World Congress i, en el calendari de la Fira de Barcelona, ja hi consten d'altres esdeveniments d'abast i repercussió mundial.Un d'aquests és el Barcelona Games World, el saló del videojoc, que es farà del 29 de novembre al 2 de desembre d'aquest any. Qui no ha confirmat encara si tornarà a Barcelona és la GameLab, una fira professional. Des de l'Associació de Desenvolupadors i Editors de Videojocs de Catalunya ho atribueixen a pressions des de l'Estat.En declaracions a RAC1, Xavier Carrillo, president de l'associació, assegura que hi ha "moviments" des de Madrid per emportar-se cap a la capital espanyola totes dues fires. "Estem preocupats, estem en una situació políticament una mica especial i esperem que tot això no acabi amb la pèrdua d'una fira com GameLab", assenyala.En aquest mateix sentit, l'associació espanyola de videojocs (AEVI), un dels actors més potents d'aquest tipus de congressos, encara no ha confirmat la seva presència al Barcelona Games World. Destaquen, però, que si finalment no es desplacen fins a la ciutat comtal no serà, en cap cas, per motius polítics.

