Pisarello demana a l'Estat que s'ocupi de la condemna d'Estrasburg i no del retrat de Felip VI

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello Foto: Jordi Bes

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha explicat aquest dimecres que l'Ajuntament ja ha formalitzat el recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la sentència que l'obliga a penjar un retrat de Felip VI al saló de plens . Pisarello ha replicat al delegat del govern espanyol, Enric Millo, que ha demanat al govern d'Ada Colau acatar la sentència perquè considera que no es tracta d'un "tema opinable", i li ha dit que hauria de preocupar-se per la del Tribunal d'Estrasburg que ha condemnat l'Estat per haver multat joves que van cremar fotos del rei Segons Pisarello, "contràriament al que diu Millo i Ciutadans" la sentència sobre el retrat de l'Ajuntament "no és d'obligat compliment", perquè el Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que és el ple del consistori el que ha de decidir sobre els símbols, i pel recurs davant del TSJC. Per al tinent d'alcalde, sí que és d'obligat compliment és la sentència d'Estrasburg, i ha afegit que si l'Estat ho fes derogant l'article del Codi Penal que penalitza les injúries a la corona "seria una gran contribució per a la llibertat d'expressió i la democràcia".

