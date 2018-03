L'Hospital de Granollers fa el seu primer trasplantament fecal

El Programa de Malaltia Crònica del Servei de Geriatria de l' Hospital General de Granollers , amb la col·laboració del cap de la Unitat de Malalties Infeccioses, va fer fa sis mesos el primer trasplantament fecal del centre. El pacient era un malalt de 91 anys que havia patit sis rebrots en quinze mesos de la infecció d'intestí que patia i que pràcticament no havia pogut deixar de prendre antibiòtics. Des de llavors, al pacient no se li ha tornat a reproduir la infecció.El trasplantament de femta és una tècnica innovadora per tractar infeccions greus d'intestí. Té com a objectiu restablir la flora intestinal normal reintroduint flora bacteriana a partir de femta d'un donant sa en pacients afectats de múltiples recurrències d'una malaltia intestinal que produeix diarrea deguda a un microbi anomenat clostridium difficile.Aquesta malaltia, en persones vulnerables, pot ser responsable de múltiples brots de colitis de diferent severitat, que es poden complicar fins a requerir cirurgia i inclús produir la mort del pacient. Com a tractament, fins ara només es disposava d'antibiòtics amb una eficàcia establerta del 60% en el primer brot i amb menor eficàcia en els brots següents. El trasplantament fecal de donants sans s'ha descrit com un tractament efectiu per les recurrències, tot i que actualment és una tècnica en la qual no es té encara molta experiència. Fins ara no s'han registrat casos de complicacions, però podria haver-hi riscos desconeguts. Per això aquesta intervenció encara es fa en casos molt excepcionals. Actualment també s'investiga com aquesta tècnica es podria utilitzar en altres malalties.

