Detingut un menor de 17 anys per agredir la seva parella perquè el volia deixar

Un vehicle de la Guàrdia Urbana de Tarragona Foto: Jonathan Oca

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquesta nit un jove de 17 anys com a presumpte autor de delictes de violència de gènere i amenaces. Els fets van passar aquesta mitjanit, quan una patrulla es va desplaçar a fins al carrer Sevilla, alertada d'una baralla.Quan els agents van arribar al lloc dels fets van trobar tres joves que marxaven. Els nois van explicar als agents que estaven amb una amiga, que havia marxat per por. Els agents van trobar la noia a un carrer pròxim, molt espantada, amb lesions visibles al llavi i queixant-se de mal a la galta.La jove va explicar que volia posar punt final a la relació que mantenia amb la seva parella i, tenint en compte el caràcter del noi, va preferir fer-ho acompanyada d'uns companys. La conversa va derivar en una baralla, en què el xicot va colpejar la noia a la cara i va treure una navalla de petites dimensions amb la qual hauria intentat agredir un dels altres joves.Una altra patrulla es va presentar al domicili de la parella de la noia, a la Part Alta. El jove va admetre els fets, motiu pel qual va ser detingut per un presumpte delicte de violència de gènere i un delicte d'amenaces amb arma blanca.

