Joaquim Forn, afectat pel bacteri de la tuberculosi

Joaquim Forn, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, empresonat a Estremera des del 2 de novembre passat, ha donat positiu del bacteri de tuberculosi, segons ha avançat l'Ara . Forn haurà de sotmetre's a un tractament mèdic preventiu. A hores d'ara no està decidit si se li aplicarà a la mateixa presó o si se'l traslladarà a un centre hospitalari. El conseller d'Interior ja va demanar el passat 5 de març el seu alliberament al Suprem per motius "personals". Forn va al·legar que volia mantenir en la confidencialitat les causes, però ara ha transcendit que la petició va estar motivada pel seu estat de salut.Fonts del Ministeri de l'Interior, però, han afirmat que Forn no pateix cap malaltia i que el test de la tuberculina ha revelat que ha tingut "algun contacte en la seva vida, possiblement de petit, amb el bacteri de la tuberculosi". Les mateixes fonts asseguren que "en cap cas" això significa que pateixi la malaltia i assegura que aquest extrem està "completament descartat" per les proves mèdiques a les que tots els interns estan sotmesos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)