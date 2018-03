Neix el col·lectiu «No callarem», un clam de la cultura contra la repressió de l'Estat

Presentació del col·lectiu «No callarem», a L'Antic Teatre Foto: Esteve Plantada

"La millor resposta a la condemna és la desobediència. No podem caure en l'autocensura". Així ho ha dit, una crida a fer accions arreu del país durant la setmana del 9 al 15 d'abril. "La recaptació d'aquestes activitats es destinaran al col·lectiu, en defensa a totes les encausades per la censura", han assegurat. "La millor resposta a la condemna és la desobediència. No podem caure en l'autocensura". Així ho ha dit, Valtonyc en un moment de la roda de premsa organitzada aquest dimecres pel col·lectiu No callarem. La plataforma ha anunciat un concert sorpresa de Valtonyc per aquest dimecres, 14 de març, a dos quarts de nou a Freedonia . També ha fet públic un manifest i ha fetuna crida a fer accions arreu del país durant la setmana del 9 al 15 d'abril. "La recaptació d'aquestes activitats es destinaran al col·lectiu, en defensa a totes les encausades per la censura", han assegurat.

Durant la roda de premsa, el raper Valtonyc s'ha mostrat molt agraït pel suport rebut al llarg de tots aquests dies d'incertesa, judici i condemna. "L'estratègia de la repressió també compta amb l'espiral de repressió psicològica: no sé encara quan hauré d'entrar a la presó". També ha afegit que "no oblidaré mai tot el que esteu fent. Sempre em tindreu al vostre costat", entre forts aplaudiments i crits de "No callarem"."No callarem mentre hi hagi una sola persona a l'estat espanyol per expressar opinions a les xarxes socials, no callarem mentre hi hagi lleis per emmordassar-nos", ha afirmat el col·lectiu. Thais Bonilla, portaveu de les entitats de la defensa dels Derts Humans, ha manifestat que "la llibertat d'expressió és clau per la defensa d'una societat democràtica. Però la deriva mostrada per l'estat espanyol en els darrers temps posa en perill aquest element bàsic de l'esperit crític". Al seu torn, l'escriptora Aina Torres ha afegit, tot citant Montserrat Roig, que "les paraules no es poden tancar dins d'una gàbia, volen soles".En representació de la comunitat musical ha parlat Alguer Miquel, cantant de Txarango, que ha subratllat que "ens sumem a No callarem per dignitat, per estar al costat de les companyes encausades i represaliades. Ens hem d'organitzar, fer pinya i fer llaços forts. L'Estat pretén que fem passes enrere. Però aquí som, més organitzats que abans i al peu del canó", per afegir, com a colofó que "ara ens toca a l'altura d'aquesta societat. La història ens ha demostrat que les lleis s'han de conquerir. No farem ni un pas enrere".Tal com s'ha detallat durant l'acte celebrat a L'Antic Teatre, la plataforma neix per donar resposta a la "deriva autoritària" de l'estat espanyol, alarmat davant de fets com la ratificació per part del Tribunal Suprem de la condemna de l’Audiència Nacional imposada al propi raper Valtonyc, la recent resolució pronunciada per l’Audiència Nacional sobre el cas Pablo Hassel, el segrest de Fariña, la retirada de l’artista Santiago Serra d'ARCO i també una creixent i preocupant persecució a tuitaires, humoristes i periodistes, entre d'altres col·lectius.La roda de premsa ha comptat amb la presència d’encausats, moviments socials, membres de No Callarem, artistes i gestors de tots els àmbits culturals, entre els quals el propi Valtonyc, Txarango, Gerard Quintana, Cesk Freixas, Nico Roig, Moon Ribas, Za, Marinah, Mishima, Cesk Freixas, Gemma Humet, Pep Espelt (Konvent), Tory Sparks, Ekhi (Delorean), Raynald Colom i molts d'altres.

