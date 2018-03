Roger Sales: «Després de l'1-O la relació dels Mossos amb altres cossos no ha canviat»

Roger Sales, durant l'entrevista, amb Albert Hernàndez. Foto: Juanma Peláez

Des de principis d’any, l’Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d’Esquadra de Sabadell compta amb un nou cap, l’intendent Roger Sales (Barcelona, 1969), que agafa el relleu a l’inspector Felip Garcia, qui va ocupar el càrrec des de que l’intendent Josep Guillot va ser nomenat nou Cap de la Divisió de Transport . Casat en segones núpcies, a casa hi viuen fins a vuit persones, a prop de Granollers, on es troba instal·lat des de fa 15 anys. Sales es col·loca per primer cop davant d’un mitjà de comunicació des de que ha assumit el càrrec, i ho ha fet amb- Sí, sóc de la cinquena promoció, vaig començar a treballar l’any 1992, pels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquests últims 17 anys he estat entre els dos vallesos, de cap de la comissaria de Caldes de Montbui, cap de Seguretat Ciutadana a Sabadell, cap de la comissaria de Sant Cugat i sotscap de la de Rubí. Fins ara i durant els últims tres anys he estat el cap de la comissaria de Mollet del Vallès, i des de gener cap de l’ABP de Sabadell.- Sóc enginyer en informàtica, però dels dolents, perquè si no estaria guanyant molts diners! És broma, jo gaudeixo tant fent aquesta feina que mai no he provat l’aventura en el sector, aquesta és una feina que enganxa, i mai no he tingut la inquietud.- Tampoc, mai. Un cop vaig fer una entrevista per entrar al departament, però el responsable va marxar i al final no va prosperar.- En els últims tres anys s’ha registrat una davallada dels fets delictius, érem per sobre dels 11.000 fets, i ara estem lleugerament per sobre dels 10.000, uns registres que també han anat a la baixa a la ciutat de Sabadell. No vol dir, però, que tot hagi baixat.El robatori amb força a l’interior del domicili. Ha pujat a tota l’ABP, malauradament és un acte delinqüencial que no només afecta una àrea geogràfica com la nostra, a tot Catalunya s’està patint. La resta tendeixen a la baixa, com el robatori en vehicle, en establiments o en empreses.- També han pujat exponencialment, d’uns mil casos ara fa dos anys ara se’n registren uns 1.600 al 2017, això és així per l’entrada de noves tecnologies. Hi ha molta estafa vinculada a la compra per internet, per clonacions de targetes.- Hi ha tres persones en exclusiva dedicades aquesta tasca. Cal tenir en compte que considerem víctima a qualsevol persona que interposa una denúncia, independentment del grau de perillositat, que classifiquem en cinc categories: va des de que no s’aprecia risc i fins a risc extrem. D’aquest últim cas, no en tenim cap. La violència de gènere és un tema transversal, perquè és un problema cultural. A poc a poc, entre tots hem d’aportar el nostre gra de sorra. La policia actua a posteriori, tot i que fem xerrades per crear conscienciació d’aquesta problemàtica.- És un servei personalitzat, tenen tasques de control i recolzament a les víctimes. El duen a terme un caporal i dues agents. Però el que fa referència a la vigilància i la seguretat, depèn dels Mossos d’Esquadra.- Sí, de fet, està molt enfocat cap a la violència masclista, però aquest grup està pensat per ajudar d’altres col·lectius. Poden ser menors i també gent gran, que pateixen maltractaments.- Estem a nivell quatre sobre cinc, igual que abans dels atemptats . Això implica que el cos, dins un pla específic del terrorisme, ha de protegir determinades ubicacions que són més sensibles a patir un atemptat. En general, són llocs amb gran afluència de gent. Tot i que el terrorisme és global, no tenim elements per estar més preocupats del que estem i hem de conviure amb aquesta alerta. Espero que, en un temps, es rebaixi a nivell tres. No tant, per evitar segons quines actuacions, sinó perquè voldrà dir que s’haurà relaxat.- Sí que participem d’alguna actuació, però és per actes que s’organitzen dins el recinte, donem recolzament. El Complex Central ja té el seu equip de seguretat.- No hi ha hagut cap variació. Continuem treballant igual que abans, no ha canviat res.- No ha afectat, continuem igual. Seguim fent actuacions conjuntes, de suport mutu quan és necessari. La ciutat mai està desprotegida, sempre hi ha presència policial. No em pertoca valorar les accions internes d’un col·lectiu policial. Si em cenyeixo a les dades, ha baixat el número total de delictes.

