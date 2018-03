CLH defensa que el POUM afecta «directament» l'activitat de la seva planta

La porta d'entrada a les instal·lacions de CLH a Tarragona Foto: CGT

El POUM de Tarragona afecta "directament" a l'activitat de la planta de la Compañia Logística de Hidrocarburos. Aquest és el motiu pel qual l'empresa va presentar el recurs contenciós administratiu contra aquest instrument de l'Ajuntament. El passat 7 de març, el consistori va fer públic que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anul·lava l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Tarragona (POUM) per part de la Direcció de General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que va tenir lloc l'any 2013 després que fallés a favor de la companyia.Segons fonts de la companyia, les instal·lacions del polígon Francolí són "indispensables per al subministrament d'hidrocarburs" a Catalunya i alhora, és "on s'emmagatzemen part de les reserves estratègiques d'hidrocarburs del país".Les mateixes fonts destaquen que la planta té una "ubicació estratègica", tant per a la recepció de productes petrolífers com per a la seva distribució, i destaquen la seva proximitat i connexió amb la refineria, la seva connexió amb la xarxa nacional d'oleoductes, amb el Port de Tarragona i també amb la seva connexió amb altres empreses logístiques.La companyia no ha volgut entrar a valorar les paraules de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, qui va dir que estava decebut amb l'empresa perquè ha actuat de forma "deslleial" i "deplorable". El batlle va assegurar que a partir d'ara seran més durs en les seves paraules i en les seves accions fins que aconsegueixi que CLH marxi del centre de la ciutat.El mateix alcalde es va mostrar sorprès perquè no entenia que l'empresa carregués contra tot el POUM quan el que l'afecta és el PMU-40 -conegut com la Campsa-, ja que l'obliga a traslladar les seves instal·lacions en un altre espai. Ballesteros va assegurar que presentaran un recurs de cassació al Tribunal Suprem i esperen que la Generalitat també faci el mateix.Com s'ha apuntat, CLH no ha volgut valorar la reacció de Balllesteros ni la resolució judicial, el que sí que ha fet és assegurar que la instal·lació compleix amb tota la normativa de seguretat, disseny i medi ambient que requereixen aquest tipus d'infraestructures, a més de complir amb els estàndards que la companyia té en aquestes matèries i que en alguns casos va més enllà del que exigeix la legislació.Des de la CLH recordren que la instal·lació compta amb els permisos i autoritzacions necessaris per al desenvolupament de la seva activitat i afirmen que el pla d'autoprotecció de la instal·lació està homologat per Protecció Civil, que verifica que les mesures són efectives i que permeten garantir la seguretat de les persones, així com la protecció.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)