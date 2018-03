El govern de Colau no dona el tramvia per perdut: «Ningú entén que ERC s'enroqui»

Un comboi del Trambesòs a la plaça de les Glòries. Foto: Adrià Costa

Felicitats @transportpublic @UnitsPelTram pel video divulgatiu que heu preparat!! Si això no convenç a ningú és perquè no vol ni escoltar ni aprendre ni rectificar.

Visca el transport públic i la mobilitat sostenible, que salvarà la mobilitat de totes i tots! https://t.co/25Ckc1vhz4 — Jordi Porta Pruna 🎗 (@portapruna) March 12, 2018

La tinent d'alcalde Janet Sanz. Foto: Jordi Bes

El govern d'Ada Colau considera que encara no s'ha escrit l'epíleg sobre la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal malgrat que el líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ja hagi anunciat que els republicans votaran en contra en el pròxim ple del 23 de març . La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha reclamat a Bosch que recapaciti, i s'ha mostrat convençuda del fet que fins al ple hi ha "temps de sobres" per arribar a un acord. "Ningú entén que un aliat del transport públic com ha estat ERC s'enroqui", ha remarcat.Bosch va desvetllar aquest dimarts que els republicans votaran que "no" al projecte en el ple perquè el govern de Colau no ha presentat encara un pla de gestió de la infraestructura. "No votarem aquest acord. Nosaltres no podem fer altra cosa", va afirmar. El punt clau per als republicans és que el govern durà a votació un protocol amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el qual no és d'obligat compliment, i consideren que s'hauria de votar un conveni que sí que cal complir.Sanz assegura que si s'aprova el protocol en el ple, es podran licitar les obres abans de l'estiu. L'objectiu del govern és que es puguin iniciar les obres del tramvia el desembre. No obstant això, els republicans insisteixen en el fet que volen que hi hagi conveni, i reclamen que Colau retiri la votació del pròxim ple i més endavant hi duguin una proposta de conveni. La tinent d'alcalde, per la seva banda, ha insistit en el fet que el protocol "permet arribar" al conveni, i que primer cal tenir l'acord polític.El protocol es debat aquest mateix dimecres a la comissió d'Urbanisme de la tarda, però la darrera paraula la tindrà el ple. Sanz ha fet un nou pas per aconseguir el suport d'ERC al tramvia, i ha demanat a l'ATM que en els pròxims dies convoqui una sessió extraordinària monogràfica per explicar al mateix Bosch i els republicans "tots els detalls que necessiti". Ha admès que la redacció del conveni trigaria "unes setmanes", però ha insistit en el fet que, si es tira endavant el protocol, en el ple es podrà licitar el tram entre Glòries i Verdaguer abans de l'estiu.Segons ella, ja està "tota la feina feta" per fer-ho possible, i és que el projecte constructiu ja està encarregat i el d'urbanització està en la fase final. "Ni ERC, ni aquest govern ni ningú podem fallar a la gent de la ciutat, de l'àrea metropolitana, a tots els ajuntaments, a tot el país que reivindica que apostem pel transport públic", ha defensat, i ha remarcat que la connexió del tramvia per la Diagonal és "un projecte de país".La tinent d'alcalde ha destacat que entén que "el recent candidat d'ERC a les municipals requereixi certa visibilitat", però ha reivindicat que el protocol és "bo", que implica "un canvi de model" i que fa possible un projecte que demanen els barcelonins i els veïns de l'àrea metropolitana. Fins i tot regidors metropolitans d'ERC, segons ha destacat. Es referia per exemple a l'edil de Mobilitat de Sant Just Desvern, Jordi Porta, que s'ha posicionat a Twitter a favor del tramvia. Porta també és membre de la junta de la plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), un dels agents que empeny més perquè el projecte s'executi.Des del PSC, Montserrat Ballarín ha mostrat la seva preocupació per com s'està "bloquejant" el tramvia, i ha considerat que mostra un cop més "la incapacitat del govern de Colau per arribar a acords bàsics". A més, ha criticat que ERC prioritzi "interessos de partit i electoralistes" davant d'un acord que "és bo per Barcelona de manera objectiva", i ha apel·lat a la responsabilitat dels republicans. "No entenem com a aquestes alçades no s'ha teixit un acord bàsic per a Barcelona", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)