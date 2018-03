Ros, disposat a anar de bracet amb SCC per defensar la unitat d'Espanya

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, no veu amb mals ulls la possibilitat que pugui assistir a les mobilitzacions a favor de la unitat d'Espanya que ha organitzat la plataforma Societat Civil Catalana.En una reunió celebrada aquest dimarts amb els responsables de l'entitat , el Paer en cap ha indicat que miraria l'agenda per tal de poder presentar-se a alguna de les manifestacions que el col·lectiu té previst fer aquest cap de setmana a Barcelona i a Madrid.Ros ha mostrat la seva preocupació per la manca de Govern a Catalunya i, d'altra banda, ha demanat el trasllat a Catalunya dels polítics presos i dels "Jordis", tancats entre reixes a Estremera i Soto del Real des de fa gairebé cinc mesos.

