La CUP exigeix posar data al procés constituent i dotar-lo de caràcter vinculant

Carles Riera, cap de files de la CUP al Parlament, ha reclamat aquest dimecres que el procés constituent tingui data i sigui vinculant. "Exigim que el procés constituent sigui amb caràcter vinculant i el document de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC no ho diu. I tampoc li posaven data ni tampoc es deia que les nostres administracions tenien la obligació de dur-lo a terme", ha assenyalat en una entrevista a RAC1 "La voluntat de la CUP no és anar a eleccions per fidelitat i lleialtat al que es va manifestar el 21-D, però tampoc seria un fracàs", ha apuntat Riera en referència a la possibilitat que no es pugui arribar a un acord i el país s'encamini de nou a les urnes . Pel que fa a un candidat alternatiu a Jordi Sànchez, el cap de files dels anticapitalistes al Parlament ha indicat que serà "més difícil" d'aprovar si està molt vinculat al PDECat."El nom no és en absolut cap problema. Si ens posen davant un candidat orgànicament molt lligat al PDECat no ens faciliten gaire les coses", ha resumit Riera, que ha carregat amb duresa contra Marta Pascal, coordinadora general dels nacionalistes. "Crec que Marta Pascal s'equivoca en la seva tàctica ara mateix. M'agradaria que els polítics que diuen que l'1 d’octubre va ser simbòlic es posessin davant de la gent que va anar a defensar les escoles l'1 d'octubre", ha ressaltat el diputat de la CUP.

