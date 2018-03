Atlantia i ACS arriben a un acord «preliminar» per comprar Abertis

Una de les autopistes de la xarxa Abertis. Foto: Abertis

Les empreses Atlantia i ACS han arribat a un acord "preliminar" sobre la compra d'Abertis, tal com ha admès la italiana en un comunicat aquest dimecres al matí. La firma propietat de la família Benetton ha afegit que l'acord està sotmès a la discussió i l'aprovació per part del consell d'administració de la companyia, que tindrà lloc aquest dimecres per la tarda.Paral·lelament, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha suspès la cotització tant de la concessionària d'autopistes com de la constructora propietat de Florentino Pérez, com d'ACS.Atlantia va presentar una opa per quedar-se amb el 100% d'Abertis i posteriorment la filial alemanya d'ACS, Hotchief, va presentar una contraopa. Segons diverses fonts, l'acord serviria per evitar una guerra d'opes i repartir-se la compra de la companyia presidida per Salvador Alemany.

