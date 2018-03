El públic mexicà del Festival de Guadalajara, «fascinat» amb el cinema català

El públic mexicà del Festival de cinema de Guadalajara s'ha mostrat "fascinat" amb el cinema català. Així ho han explicat a l'ACN diferents espectadors que han passat pel certamen i que han valorat molt positivament films com Vivir y otras ficciones de Jo Sol, La mort de Lluís XIV d'Albert Serra o el documental Alcaldessa de Pau Faus. Aquestes pel·lícules formen part de la delegació catalana que ha desembarcat en aquesta edició del certamen, de la qual Catalunya n'és la convidada d'honor.Priscila Salcedo és delegada de Cinemex Sania, on es projecten algunes de les pel·lícules del certamen, i ha apuntat, en declaracions a l'ACN, que la majoria del públic que ha anat a veure les pel·lícules catalanes li ha comentat que els ha "fascinat perquè és un cinema diferent al que es fa a Mèxic". Ha explicat que en aquest cinema que ella representa han projectat el documental 'Penélope' d'Eva Vila, Con el viento de Meritxell Colell i Julia ist d'Elena Martín i a la gent "li va agradar molt".Juan José és de Guadalajara i és dissenyador de professió i va veure 'Alcaldessa' de Pau Faus sobre la victòria d'Ada Colau. "Aquí som molt sensibles al tema que toca i tècnicament està molt ben feta, cada enquadrament i la fotografia. Em va agradar molt".Rafael Paz, de Ciutat de Mèxic, ha vist al festival Vivir y otras ficciones de Jo Sol. Cada dia mira el programa i pels títols es deixa portar i escull a partir d'aquí diferents films. Vivir y otras ficciones de Jo Sol és "molt valuosa" perquè té com a protagonista un paraplègic que vol plenitud física per a la seva vida. Paz ha destacat que la cinta retrata dos pols que estan tractant de trobar la forma de tenir aquest camí i sentir-se com a persones completes i la societat no els hi ho permet, a un per la seva malaltia mental i l'altra per la part física. "La societat veu estrany que algú amb les limitacions del protagonista tingui la necessitat de tenir sexe".També és "valuosa" per la forma amb la que està feta, és una ficció que sembla un documental i no es deixa portar per una narrativa molt convencional i encara així troba moments de comèdia i melodrama. Paz ha dit que la pel·lícula aconsegueix que un se senti com el protagonista se sent.El periodista Praxedis Razo, de la revista Filme Magazine , ha vist al Festival de Guadalajara La mort de Lluis XIV d'Albert Serra i ha considerat que el cineasta "és un eix tremend del nou cinema català". "És un film antiemotiu que emociona" i té com a protagonista l'actor fetitxe de Truffaut Jean-Pierre Léaud . Ha considerat que l'actor va assumir que era la seva darrera pel·lícula i la va actuar com a tal. "És un rèquiem d'una cultura, una era... en l'arribada del segle XIX i és un homenatge obert a Molière".Praxedis Razo ha dit que és un gran seguidor d'Albert Serra i ha citat films com Honor de Cavalleria i Història de la meva mort. Ha reiterat que el director català "és una revelació del nou cinema català".Set produccions catalanes competeixen en diferents seccions del Festival de cinema de Guadalajara, on també s'exhibiran una trentena de produccions, entre pel·lícules, documentals i curtmetratges.

