El PNB manté el pols pels pressupostos i insisteix en el traspàs de la Seguretat Social

Mariano Rajoy aquest dimecres al Congrés. Foto: @desdelamoncloa

Els pressupostos del 2018, de moment en l'aire, i l'onada de les protestes socials de els darreres setmanes han sobrevolat el ple del Congrés d'aquest dimecres sobre el futur de les pensions. Per això, la posició de Ciutadans i PNB és fonamental. Aitor Esteban, pel PNB, s'ha preguntat com és que la comissió que treballa l'actualització del Pacte de Toledo "Tothom veu que ens acostem al precipici si no es fan canvis, però ningú s'atreveix a posar el cascavell al gat", ha afirmat el portaveu nacionalista, per qui és evident que no hi hagués hagut ple sense les mobilitzacions que s'han fet Esteban ha respost al discurs inicial de Rajoy, qui havia intentat pressionar el PNB i Ciutadans de cara a l'aprovació dels comptes , lligant millora de les pensions i pressupostos. I ho ha fet recordant una de les reivindicacions històriques del PNB: ha reclamat la transferència del règim econòmic de la seguretat social. "No demanem res que no ens correspongui, és una cosa que demanem des de fa 39 anys, com estableix l'Estatut de Gernika. No parla tant de la llei? Compleixi-la", li ha etzibat el portaveu del PNB al president espanyol.Esteban ha dit a Rajoy que el govern no pot fiar el futur de les pensions a una suposada bonança econòmica. "El sistema per ell mateix no és viable, però ha de seguir sent públic". Pel portaveu del PNB, calen acords reals i deixar el tema de les pensions fora del debat partidista, i derogar la llei 23/2013 de reforma de les prestacions. Ha defensat, com la pràctica totalitat de les forces d'oposició, la revalorització de les pensions en base a l'IPC.Albert Rivera ha criticat el "triomfalisme" de Rajoy i la seva "incapacitat per fer reformes". Segons ell, "un pensionista que no pot arribar a final de mes no ha de pagar IRPF". Ha proposat una reducció de l'IRPF que beneficiaria un de cada quatre jubilats. El líder de Ciutadans ha posat en el mateix sac a populars i socialistes, dels quals ha dit que estan fent un discurs "podemita" recordant que han estat al govern i són corresponsables de la situació econòmica. "El populisme no és la solució -ha dit- però l'immobilisme tampoc ho serà".En nom del PSOE, Margarita Robles ha fet un discurs dur des de l'inici: "No menteixi! El seu grup, senyor Rajoy, ha votat en contra de la revalorització de les pensions". La portaveu socialista ha negat que el creixement econòmic sigui mèrit del seu executiu: "La millora econòmica és fruit de l'esforç de tots els espanyols", tot recordant que el govern de Rajoy beneficia tan sols uns pocs, amb una amnistia fiscal que ha estat desautoritzat pel Tribunal Constitucional i un rescat bancari pagat amb els diners de tots. Li ha reclamat també que derogui la reforma laboral.El líder d'Units Podem, Pablo Iglesias, ha explicitat el suport de Podem a les mobilitzacions dels pensionistes i ha demanat al govern que "no trenqui la pau social". Iglesias ha assegurat que "les pensions són una cosa sagrada en democràcia i no poden dependre de si governen els blaus o els morats". "És clar que hi ha diners -ha dit-, però el PP no considera que les pensions dignes siguin una prioritat".Jordi Salvador, per ERC, ha afirmat que "ja no queda res a la guardiola de les pensions. Ha estat espoliada". Ha denunciat que el govern ha de finançar les pensions si no es poden cobrir amb les cotitzacions de la seguretat social. "Si no poden mantenir la sostenibilitat del sistema públic de pensions, retallin les despeses en altres partides, com en el capítol militar, o retallin beneficis fiscals a grans fortunes o empreses", ha clamat el diputat republicà. "El sistema és sostenible, són vostès els qui no són sostenibles".Carlos Campuzano, del PDECat, ha acusat Rajoy de trencar els acords del Pacte de Toledo. Ha reclamat que en el marc del pacte caldria trobar un nou mecanisme de revalorització de les pensions. "Demostri el sentit d'Estat que tant exhibeix", li ha dit el diputat a Mariano Rajoy, perquè "la reforma del 2013 està caducada".En l'inici del debat, Mariano Rajoy ha vinculat aquest dimecres el futur de les pensions al creixement de l’ocupació, a les seves polítiques econòmiques i a l’aprovació dels pressupostos de l’Estat. En la seva intervenció a l'hemicicle, s’ha limitat a reiterar el seu compromís de no congelar les pensions i de fer "el que pugui" per millorar-les. En tot cas, ha promès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat que preveu aprovar a finals de març plantejarà "concentrar les ajudes fiscals a l’IRPF per a pensionistes i famílies, així com una millora de les pensions mínimes i de viduïtat".Al vincular millora de les pensions i comptes públics, Rajoy posa pressió sobre l'oposició amb una finalitat clara: preparar el terreny per al que és els eu principal objectiu, que és l'aprovació dels pressupostos del 2018. Ho necessita per salvar la legislatura, i li cal doblar l'espinada a l'oposició en aquest front. Rajoy intenta tornar la pilota a PSOE, Ciutadans i PNB per desgastar-los de cara a l'opinió pública. Sobretot, Rajoy busca assegurar-se el suport de Ciutadans i PNB als comptes en un moment en què, d'una banda, la tensió entre el PP i Cs s'incrementa pel domini del centre dreta espanyol i, de l'altra, el PNB es resisteix a donar el "sí" al pressupost mentre a Catalunya continua regint l'article 155.Rajoy ja ha enviat un missatge clar als milers de pensionistes que s'han mobilitzat per reclamar una millora substancial de les seves prestacions: no hi haurà una revalorització de les pensions. "Tenim un bon sistema de pensions", ha assegurat, per afegir que l'important és preservar-lo. "És un sistema eficaç", tot recordant que la partida de les prestacions als jubilats és la més important dels comptes públics (representa el 29% del pressupost espanyol total). Rajoy ha explicat que en el moment més àlgid de la crisi i les retallades, el capítol de les pensions no s'ha congelat.Segons Rajoy, en el tema de les pensions, "cal un nou impuls però no una rectificació", apel·lant al consens dins del Pacte de Toledo. Això i la creació d'ocupació és el que donarà tranquil·litat als pensionistes. En un estil molt seu i abundant en tòpics ("és un tema que preocupa i que aquí a tots ens ocupa"), Rajoy ha assegurat que no hi ha motius pel desassossec. El president espanyol ha afirmat que "si Espanya és la millor versió de si mateixa és gràcies als pensionistes". Ho ha dit en l'inici d'un ple que té lloc enmig d' una de les onades de protesta social més massives dels darrers temps El Congrés dels Diputats celebra aquest dimecres el ple sobre el futur del sistema públic de pensions després de les mobilitzacions que es van produir recentment en protesta per la decisió de l'executiu de Rajoy d'incrementar les pensions amb un raquític 0,25%. La importància de les protestes ha inquietat el govern espanyol , sacsejat també per l'èxit de la vaga feminista del 8-M, que ha fet pensar en un nou 15-M . Per aquest dissabte està convocada pels principals sindicats un conjunt de mobilitzacions a tot l'Estat per reclamar una revalorització de les pensions.Les forces de l'oposició parlamentària an demanar a Rajoy la celebració d'un ple monogràfic sobre les pensions. Va ser el president del govern qui va va demanar de comparèixer. Pe`ro el ple no inclourà, en contra del desig de l'oposició, la votació de resolucions. Des de l'entorn de Moncloa ja han anunciat les darreres hores que Rajoy no tenia previst fer cap anunci espectacular. Ja ha quedat clar els darrers dies que el govern no està disposat a una revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC, que és una de les reivindicacions de l'oposició. Això suposaria per a aquest 2018 un augment del 1,6% de les pensions per recuperar el terreny perdut pels jubilats des del 2016.

