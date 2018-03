VÍDEO El perfil psicològic de Jordi Magentí, el presumpte assassí de Susqueda

El presumpte assassí ja va matar la seva dona l'any 1997, precisament el dia que la víctima complia 35 anys. Ho va fer en ple carrer, armat amb una escopeta amb la qual va disparar dos trets.



Dos mesos abans del tràgic succés, la dona havia denunciat el seu llavors ja el seu exmarit per repetits mals tractes físics i psíquics. A la denúncia es feia referència a les constants amenaces de mort, tot i no es va mencionar que Magenti tenia armes de foc.



Després de la mort de Pepita García, la majoria dels seus veïns van assegurar estar al corrent de les freqüents discussions entre la parella durant els seus anys de matrimoni. Magenti va ser condemnat a 15 anys de presó. Va sortir en llibertat el 2012.



"Molt tancat sobre sí mateix"



L'alcaldessa d'Anglès va explicar que Jordi Magenti havia tornat al municipi feia dos o tres anys i que es dedicava a cuidar un oncle seu d'avançada edat. "Estava molt tancat sobre sí mateix, el que feia pensar que després de la condemna s'havia reintegrat", va dirt l'alcaldessa d'aquest municipi de gairebé 5.500 veïns.



Des del seu retorn, no havia tingut incidents a la localitat, encara que havia tingut una baralla amb algun veí i una vegada, en posar-li una multa de trànsit, havia anat a queixar-se a la policia. La notícia de la detenció va causar molta sorpresa al municipi.

Segons l'intendent dels Mossos, Jordi Magentí, coneixedor de la zona on es va produir el crim de Susqueda, no tenia relació amb les víctimes ni amb l'entorn de les seves famílies. "No hi ha ni una sola dada, indici o sospita que el vinculi amb les famílies o les víctimes", va declarar Rodríguez.El cos del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins. Ella no en portava, però no es va descartar que la perdés dins l'aigua.El lloc on van aparèixer és de difícil accés i està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella. Algú l'havia manipulat per llançar-lo daltabaix i fer-lo desaparèixer al fons del pantà. Per això, els investigadors van creure que darrere del doble crim hi podia haver alguna persona coneixedora de la zona. El caiac també el van punxar expressament i hi van posar pedres de grans dimensions a dins per intentar enfonsar-lo.Els cossos els van localitzar un mes més tard quan les aigües del pantà van baixar. L'autòpsia va confirmar que la noia trobada al pantà de Susqueda va rebre un tret al cap.

La parella desapareguda a Susqueda Foto: Mossos d'Esquadra