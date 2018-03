| 7 comentaris Oriol March

01/01/1970

El grup parlamentari de Junts per Catalunya es reuneix a Brussel·les per abordar el bloqueig de la investidura en ple debat sobre qui ha de presentar-se com a candidat a la Generalitat | ERC espera resoldre la qüestió aquesta setmana i insisteix, amb el PDECat, que cal evitar com sigui l'escenari de noves eleccions