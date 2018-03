La Daurada inaugurarà un nou espai gastronòmic i d'oci vora el mar de Vilanova i la Geltrú

La discoteca la Daurada, situada al port de Vilanova i la Geltrú (Garraf), inaugurarà el 18 de maig un nou espai gastronòmic i d’oci que completarà l’última fase de la urbanització de la zona del Trajo de Garbí. El nou espai disposarà d'una cuina de qualitat, variada i molt cuidada, elaborada amb productes frescos i de proximitat, amb una elaboració original que diversificarà l’oferta culinària que s’ofereix tot l’any al restaurant de La Daurada i a la terrassa, durant la temporada d’estiu.Les obres de la nova zona gastronòmica, que es van iniciar el passat mes de desembre, crearan un espai amb una superfície total de 460 m2 i combinarà una àrea de restauració i una piscina davant del mar.Un any més, la Daurada ha obert un procés de selecció de personal per contractar professionals principalment per als restaurants, terrasses, discoteca i altres ocupacions tècniques per formar part de l’staff de l’empresa. Les persones interessades en complimentar la seva candidatura han d’accedir al web adjuntant el CV.

